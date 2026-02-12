Украинец, о котором говорит весь мир: что известно о Владиславе Гераскевиче

Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 стала самым громким скандалом Игр. Спортсмен с начала своей карьеры отличался настойчивостью и бескомпромиссностью как на ледовой трассе, так и в общественной жизни.

Гераскевич никогда не боялся говорить неудобные вещи для спортивных чиновников и демонстрировать четкую гражданскую позицию. 24 Канал рассказывает о первом в истории украинского скелетониста-олимпийца.

Как Владислав Гераскевич пришел в скелетон?

Как пишет Укринформ, любовь к зимним видам спорта у уроженца Киева появилась с детства, когда он много катался на санках. Свою роль сыграло и спортивное прошлое отца и тренера Михаила Гераскевича – он в свое время серьезно занимался бобслеем.

Однако начинал Влад совсем не в скелетоне – пробовал свои силы в танцах, боксе, боевом самбо, дзюдо, смешанных боевых искусствах и даже богатырском многоборье. Но в конце концов сделал выбор в пользу спорта, который в то время в Украине был малоизвестным широкой общественности.

Поскольку инфраструктуры в нашем государстве для занятия скелетоном нет, Гераскевич тренировался в латвийской Сигулде. В интервью Влад рассказывал, что его тренировочные санки были уже его, поэтому приходилось терпеть боль от контакта с бортами, которую принимал на собственные плечи. Широкое телосложение, "совсем не под скелетон", приводило к синякам и ушибам – но спортсмен никогда не жаловался и не сдавался.

Владислав Гераскевич с синяками от ударов о борта трека / фото из соцсетей

Интересно, что спорт не помешал Владу получить прекрасное образование: он хорошо учился в школе и впоследствии закончил физический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как Гераскевич стал первым украинским олимпийцем в своем виде?

Как пишет НОК, в 2016 году Гераскевич принял участие в Юношеских зимних олимпийских играх в Лиллехаммере, где занял 8 место. А уже через два года он вписал свое имя в историю украинского спорта, квалифицировавшись на Олимпиаду-2018 в корейском Пхенчхане. Там, несмотря на статус дебютанта, сразу продемонстрировал очень достойный результат и завершил соревнования 12-ым.

Четыре года спустя в Пекине Влад снова представлял Украину и занял 18-е место в протоколе. 11 февраля 2022 года, за две недели до полномасштабного вторжения россиян, он показал на весь мир плакат No War in Ukraine.



Владислав Гераскевич на Олимпиаде-2022 в Пекине / фото Суспільне

Почему Гераскевич заблокирован в соцсетях президента НОК Гутцайта?

Во время полномасштабной войны Владислав и его отец и тренер Михаил, президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона, жестко противодействовали инертности украинских спортивных чиновников в вопросе отстаивания украинских интересов.

Когда предатель Украины Сергей Бубка просто исчез из информпространства после нападения россиян и никак не комментировал войну, параллельно продолжая вести бизнес с оккупантами, Гераскевичи требовали его отстранения. Как пишет Главком, Влад поднял этот вопрос на заседании Комиссии атлетов НОК, но получил в ответ угрозы и обвинения в неудобствах.

Не сложились отношения и с новым президентом НОК Вадимом Гутцайтом, которого Владислав критиковал за недостаточную работу по отстранению россиян от мирового спорта, а также отсутствие прозрачности в распределении бюджетных средств между олимпийскими видами. В конце концов чиновник даже заблокировал Гераскевича в соцсетях.

Какие обстоятельства дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026?

"Шлем памяти", который Влад подготовил к выступлению в Кортине-д'Ампеццо, стал самой обсуждаемой темой Олимпиады в мировых СМИ. На нем спортсмен разместил портреты 20 спортсменов, убитых россиянами за время великой войны.



"Шлем памяти" Владислава Гераскевича / фото Getty Images

К сожалению, выступить на своих уже третьих Олимпийских играх Владиславу не дало ужасное решение МОК дисквалифицировать его из-за якобы нарушения Олимпийской хартии. В Италии Гераскевич реально претендовал на медали: на официальных тренировках он демонстрировал результаты в топ-6, а одну из них выиграл с лучшим временем.

Владислав Гераскевич пообещал не сдаваться: он будет оспаривать несправедливый бан от МОК в Спортивном арбитражном суде.