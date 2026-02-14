Поддержка в трудный момент: Гераскевича с овациями встретили на украинском ужине в Мюнхене

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после Олимпиады прибыл в Мюнхен, где в эти дни проходит конференция по безопасности. 13 февраля в ее рамках проводится украинский ужин, где и встретили спортсмена.

Об этом сообщает Суспільне.

Смотрите также Украинец, о котором говорит весь мир: что известно о Владиславе Гераскевиче

Как в Мюнхене встретили Гераскевича?

Владислав Гераскевич стал еще более известным, когда захотел посвятить свое выступление памяти о погибших спортсменах. Он вышел в шлеме с портретами украинцев во время соревнования на Олимпийских играх, которые в этом году проводятся на аренах Ломбардии и северо-востока Италии. Из-за такого шага Гераскевича дисквалифицировали и он не смог принять участие и побороться за победу в скелетоне.

Позиция Владислава и его отца и тренера Михаила Гераскевича была постоянной. Они не считали, что Международный олимпийский комитет прав насчет запрета соревноваться в "шлеме памяти" и поэтому обратились в суд. Однако никакие доводы не помогли – Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Владислава Гераскевича против МОК и фактически поддержал решение о его дисквалификации.

После этого Владислав Гераскевич приехал в Мюнхен и посетил украинский ужин, который провели по случаю конференции по безопасности. Когда спортсмен зашел в комнату – присутствующие встретили его аплодисментами, уважая серьезный шаг на который пошел Гераскевич. Отстаивая честь и достоинство Украины и память об украинских спортсменах, человек отказался от своей мечты и потерял возможность посоревноваться на Олимпийских играх.

Владислава Гераскевича встретили после того, как суд поддержал МОК: смотрите видео

Как в мире реагировали на дисквалификацию Гераскевича на Олимпийских играх?