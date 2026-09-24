Футболист потушил пожар на базе украинского клуба после атаки России

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе Черноморца утром 22 августа. В этот момент часть команды находилась в выезде, а футболисты, оставшиеся на базе, были вынуждены укрываться в укрытиях.

Нападающий одесского клуба Владислав Герич рассказал о атаке России на клубную базу в Совиньоне. После взрыва футболист самостоятельно потушил пожар, пишет "UA-Футбол".

Герич взял огнетушитель и потушил пламя

По словам Владислава Герича, взрыв на базе прогремел около четырех утра. Нападающий находился в своей комнате, когда услышал мощный удар и понял, что взрыв произошел непосредственно на территории клуба.

Футболист сразу спустился с верхнего этажа и увидел, что внутри здания начался пожар. Герич вместе с партнерами позвонил спасателям, однако из-за воздушной тревоги те не могли приехать на место.

Я понимал, что нужно тушить пламя, иначе база сгорит. Вот и взялся тушить,

– рассказал футболист.

Герич схватил огнетушитель и самостоятельно начал бороться с огнем. По его словам, это был первый случай, когда ему пришлось пользоваться таким средством, однако школьные уроки по безопасности помогли вспомнить, что нужно делать.

Горел диван в холле базы

Огонь вспыхнул на диване в холле на первом этаже. Рядом стоял еще один диван, поэтому существовала опасность, что пламя быстро распространится по зданию.

Герич успел потушить возгорание до того, как огонь перекинулся на второй диван. В то же время его одноклубники в этот момент находились в укрытии, поскольку опасность не миновала.

Все одноклубники, находившиеся на базе в то время, когда команда была на выезде, были в шоке. Ребята старались держаться подальше от места прилета, ведь вполне вероятно, что могло прилететь и вторично,

– отметил Герич.

Напомним, 22 августа Россия во второй раз совершила атаку на базу Черноморца. Команду, которая как раз отправлялась на матч Кубка Украины, спасло то, что футболисты и тренерский штаб находились в пути. Среди людей, оставшихся на базе, никто не пострадал.

Ранее российские войска также провели атаку на домашний стадион Черноморца в Одессе. В результате атаки были повреждены крыша, своды и трибуны.