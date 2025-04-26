Кочергин помог Ракуву разгромить соперника: видео великолепного ассиста
- Владислав Кочергин помог Ракуву победить Шленск со счетом 3:0, отметившись ассистом на первый гол.
- Ракув лидирует в чемпионате Польши с 62 баллами, а Кочергин в сезоне-2024/2025 сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Владислав Кочергин отметился результативным действием за Ракув в матче 30-го тура чемпионата Польши. Он отдал ассист, чем помог открыть счет в противостоянии.
В пятницу, 25 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Польши между Ракувом и Шленском. Команда Владислава Кочергина разгромила соперника со счетом 3:0, пишет 24 канал.
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Красивый ассист Кочергина
Благодаря результативному действию украинского футболиста Ракув и открыл счет в матче.
На 20-й минуте матча Кочергин подавал угловой и Мосор замкнул передачу. Шленск впоследствии пытался отыграться, но гол отменили.
До конца матча Ракув забил еще два гола и окончательно разгромил соперника.
Ассист Кочергина: смотрите видео
Справка. В сезоне-2024/2025 Владислав Кочергин сыграл 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Отметим, что Ракув пока лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 62 балла.