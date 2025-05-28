Упустил очередной шанс: Заря попрощалась с незабивным форвардом Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга прошлый сезон на правах аренды провел в Заре. За все время нападающий так и не сумел отличиться забитым голом.

Тренер луганской Зари Младен Бартулович поделился планами на летнее межсезонье. Хорватский специалист назвал футболиста, с которым клуб попрощается, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу луганчан.

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Заря больше не рассчитывает на Супрягу

Форвард Динамо Владислав Супряга не сумел закрепиться в команде. Поэтому клуб не будет продлевать с ним арендного соглашения.

Есть у нас несколько арендованных, но можно точно сказать, что Супряги с нами не будет. Еще у нескольких завершаются контракты, по ним скоро будут решения,

– сказал Бартулович.

Напомним, что Владислав Супряга сезон-2024/25 начал в Динамо, за которое успел сыграть в двух матчах на старте чемпионата. После этого форварда отправили в Зарю, где он должен был получить стабильную игровую практику.

Однако Владислав проиграл конкуренцию опытному Филиппу Будковскому и преимущественно выходил на замену. В общем Супряга сыграл в 10 матчах, получив суммарно 215 минут игрового времени (в среднем 21 минуту на матч). 25-летний нападающий не отметился ни одним результативным действием.

Контракт с Динамо у Супряги рассчитан до 30 июня 2026 года. С 2018 года нападающий сыграл за "бело-синих" лишь 60 матчей, в которых забил три гола.