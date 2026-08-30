"Произошли изменения": Ванат помог Жироне одержать победу и заслужил похвалу тренера

Украинский нападающий Владислав Ванат принял участие в матче третьего тура испанской Сегунды. Футболист произвел хорошее впечатление на тренера Жироны.

Ванат впервые вышел на поле в составе Жироны с начала апреля, когда получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги. После победы над Лас-Пальмасом тренер команды отметил игру украинца, пишет 24 Канал.

Что сказал тренер Жироны о Ванате

Вечером 29 августа Жирона дома обыграла Лас-Пальмас (5:2). Владислав Ванат отыграл 83 минуты и записал на свой счет голевую передачу.

Главный тренер его команды Кике Альварес отметил, что наш земляк ответственно отнесся к своей работе.

Это факт, что некоторые вещи изменились, поэтому он и сыграл. Играют те, кто сосредоточен. Не знаю, что произойдет до вторника, ведь может случиться что угодно, но изменения действительно произошли,

– сказал Альварес.

Главный тренер, вероятно, имел в виду, что раньше Ванат пропускал официальные матчи своей команды, даже когда был здоров. Такое поведение расценивалось как желание сменить клуб.

Обзор матча Жирона – Лас-Пальмас от MEGOGO: смотрите видео

Ванат присоединился к Жироне в сентябре 2025 года. За это время 23-летний нападающий провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.

Что известно о будущем Ваната

В последнее время вокруг имени украинского футболиста ходят слухи об интересе со стороны Аякса, Вильярреала и Трабзонспора.

В Испании советуют руководству Жироны искать кадровую замену на случай продажи футболиста сборной Украины.