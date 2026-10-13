Во Львове впервые пройдет SBC Summit Ukraine

В среду, 28 октября, состоится VI Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv. Мероприятие впервые выходит за пределы столицы, подтверждая статус главного события года в сфере спортивного маркетинга, актуального для всей страны. Barvy Event Hall примет более 600 участников и более 40 спикеров, которые выступят на двух сценах.

SBC Summit Ukraine – флагманская конференция сообщества Sport&Business Club, которая проходит два раза в год и в 2026 году является главной площадкой для диалога между спортом, бизнесом и СМИ в Украине. Мероприятие объединяет ключевых игроков отрасли – представителей спортивных клубов, лиг и федераций, СМИ и бизнеса, связанных со спортом. Программа конференции охватит самые актуальные темы отрасли – от бренд-стратегий и спонсорства до развития спорта, цифровых коммуникаций и СМИ в условиях военного времени.

Среди уже анонсированных спикеров:

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины

Дмитрий Стрижов – основатель и член Наблюдательного совета SHERIFF

Алексей Днепров – вице-президент НОК Украины, президент Украинской федерации паделя, ректор КНУБА

Роман Федишин – президент ГК "Галичанка", председатель Федерации гандбола Украины во Львовской области

Андрей Ребрина – директор ГУ "Агентство массового спорта Украины"

Игорь Грищенко – генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола

Роман Химьяк – директор департамента спорта, молодежи и туризма Львовской областной военной администрации



Спикеры SBC Summit Ukraine 2026 / Фото предоставлено 24 Каналу

Антон Никулин – директор Офиса спорта Львовского городского совета

Борис Цомая – маркетинг-директор РИЭЛ

Станислав Горуна – бронзовый призер Олимпийских игр по каратэ, основатель турнира Horuna Cup, соучредитель стартапа DuelDuck

Евгений Дикий – президент Украинской Премьер-лиги

Даниил Щестюк – руководитель департамента цифровых проектов 1+1 media

Игорь Полосьмак – коммерческий директор "Киевстар ТВ"

Петр Адамик – первый вице-президент Украинской ассоциации регби, президент Федерации регби Львовской области

Олег Шпур – основатель Leo Family Group и частного спортивно-образовательного лицея "Знание и сила"

Андрей Русол – генеральный директор ФК "Карпаты"

Евгений Будерацкий – заместитель главного редактора "Украинской Правды"

Ярослав Свищ – ректор Львовского государственного университета физической культуры им. Ивана Боберского

Роман Гапачило – президент парахоккейного клуба "Незламні" (Львов)

Олег Щербаков – главный редактор Tribuna.com



Спикеры SBC Summit Ukraine 2026 / Фото предоставлено 24 Каналу

Артем Федецкий – бывший игрок "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА, президент ФК "Карпатские Медведи"

Ростислав Тучак – основатель и генеральный директор BotsBand

Андрей Шевчук – эксперт по визуальным коммуникациям, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BURO

Андрей Ковальский – журналист, ведущий телеканала ICTV

Николай Середич – директор по медиа, маркетингу и цифровой трансформации Украинской ассоциации футбола

Юрий Гладкий – генеральный директор бренд-маркетингового агентства Grape, соучредитель Kryla Karpaty

Евгений Кузьменко – основатель и генеральный директор PlayVision

Евгений Ефименко – соучредитель и генеральный директор Brendari

Арина Евдокименко – ведущая УПЛ ТВ, спортивная журналистка, модератор панельной дискуссии

Алексей Брага – основатель и генеральный директор Sport Business Media Agency



Спикеры SBC Summit Ukraine 2026 / Фото предоставлено 24 Каналу

Приобрести билеты на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можно по ссылке: WayForPay. Билет категории SPORT включает посещение конференции и нетворкинг с профильными участниками мероприятия, вход в сообщество Sport&Business Club, пакет участника, фото/видеоотчет с конференции.

Билет категории BUSINESS дополнительно включает доступ в business lounge и зону спикеров, эксклюзивный нетворкинг с ключевыми представителями спорта, бизнеса и медиа, зону гостеприимства от партнеров, приоритетный вход на мероприятие по fast line, места в 1–4 рядах зала, доступ к презентациям спикеров, видеозапись мероприятия и бесплатное гарантированное парковочное место.