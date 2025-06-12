Усик признался, как на него влияет война при подготовке к реваншу с Дюбуа

Александр Усик готовится к адской битве против Даниэля Дюбуа. 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" боксеры определят следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский чемпион рассказал о подготовке к бою против британца. В частности, Король хевивейта рассказал, как на него ментально влияет война в Украине, сообщает 24 канал со ссылкой на CNN Sports.

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Усик о подготовке к бою с Дюбуа

Александр Усик заявил, что он уверен в победе над Даниэлем Дюбуа во втором поединке. 38-летний боксер признался, что из-за событий в Украине ему трудно полностью с концентрироваться на реванше, но у него нет выбора.

Украинский чемпион отметил, что постоянно общается с военными. По словам Короля хевивейта, они больше заинтересованы его подготовкой к поединку, чем рассказывают о войне.

Я показываю им видео наших тренировок. Насколько я уверен в победе? На сто процентов. 100 000 000%. Трудно отключиться от войны, но я могу отключиться, чтобы выполнять свою работу, чтобы позже больше помогать своей стране,

– сказал Усик.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В том поединке украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Александр Усик отреагировал на спецоперацию "Паутина", которую провела СБУ на территории России.