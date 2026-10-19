Россияне разрушили дом, в котором прошло детство звезды прыжков в высоту из Украины

Известный украинский легкоатлет Андрей Проценко сообщил об уничтожении дома в Херсоне, где он провел детство. Россияне разрушили ракетами дом, который был дорог сердцу спортсмена.

Об очередном российском преступлении бывший прыгун в высоту сообщил на своей странице в инстаграме. По словам Проценко, его семья, к счастью, не пострадала, пишет 24 Канал.

Россияне обстреляли Херсон

Во время атаки на Херсон оккупанты поразили ракетой многоквартирный дом, в котором находится квартира семьи Андрея Проценко.

Легкоатлет сообщил, что его родные живы, но "их маленькая крепость любви, тепла и покоя" – теперь в руинах.

Здесь жили мои родители и бабушка. В этом доме прошло мое детство: я учился ходить, говорить "мама" и "папа",

– с болью в сердце написал Проценко.

Спортсмен заверил, что никогда не простит россиянам "ни за разрушенный дом, ни за убитых соседей, ни за разбитые судьбы, ни за слезы детей".

Достижения Андрея Проценко

Уроженец Херсона добился наибольшего успеха в своей карьере в 2019 году, когда стал победителем финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Также в его коллекции – бронзовые медали чемпионатов мира на стадионе и в помещении, серебро чемпионатов Европы, титул вице-чемпиона Универсиады и золото Европейских игр в командных соревнованиях.

В августе 2022 года Проценко был награжден орденом "За заслуги" второй степени "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".