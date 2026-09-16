На войне погиб украинский волейболист из Тернопольской области

Россияне убили еще одного украинского спортсмена. В результате вражеского обстрела погиб уроженец Тернопольской области, волейболист и футболист-любитель Любомир Бонко.

Мужчина защищал Украину в Донецкой области, выполнял боевую задачу вблизи Славянска. Более месяца он считался пропавшим без вести, но впоследствии подтвердилось худшее, пишет 24 Канал.

Погиб Любомир Бонк

Любомир Бонк занимался спортом с детства, в частности в волейболе достиг уровня Высшей лиги чемпионата Украины. Он играл на позиции доиграющего за команду "Полиция охраны".

При этом интересы Бонка в спорте не ограничивались волейболом. Он также на любительском уровне играл в футбол, выступал за клубы "Интер-Гол", "Шумск", "Нео-Агро".

На фронте спортсмен служил командиром роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона.

7 августа во время выполнения задания в Краматорском районе Донецкой области возле города Славянск Любомир попал под российский обстрел из ракетных систем залпового огня.

Более месяца он официально считался пропавшим без вести. Но недавно ДНК-экспертиза подтвердила гибель героя. Ему было 36 лет. Прощание с Любомиром Бонком состоится 17 сентября в родных Великих Дедеркалах в Тернопольской области.