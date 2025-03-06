Ворскла и Карпаты расписали нулевую ничью в незрелищном матче в Полтаве

В четверг, 6 марта, стартовал 20-й тур УПЛ-2024/2025. В одном из первых матчей полтавская Ворскла принимала львовские Карпаты.

Ворскла – Карпаты 0:0

Параллельно с поединком продолжалась игра в Житомире, где Полесье принимало одесский Черноморец. Начало матча в Полтаве запомнилось несколькими стандартами от львовян, но ни один из них не привел к остроте или забитому голу, пишет 24 Канал.

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"Сухой" первый тайм

На 16-й минуте матча был приостановлен из-за воздушной тревоги. Встреча возобновились через некоторое время.

Первый острый момент после возобновления игры не использовали Карпаты. Краснопир неудачно пробил после сброса от Костенко.

Сразу еще одна острая атака могла удаться у Карпат, если бы Очеретько нашел кого-то из партнеров по команде. Мяч перехватили защитники Ворсклы.

Уже в середине первого тайма Владислав Лупашко произвел первую замену. Вместо Очеретько на поле появился Шах.

Из ничего хозяева могли забивать. Мяч после подачи с фланга от Пердуты едва не залетел за шиворот Кинарейкину. Яков дотянулся до мяча. Ветер сыграл на руку Ворскле.

В конце тайма Кулач пробил через себя рядом с воротами "львов".

Незрелищная игра

Во втором тайме игроки Юрия Максимова стали играть активнее и больше владеть мячом. Вторая 45-минутка проходила без 100-процентных голевых моментов. Команды создавали полумоменты, которые не привели к голу.

В середине тайма Невес пробивал в ближний угол после подачи с углового от Бруниньо. Это был первый удар по воротам от "зелено-белых" во втором тайме.

На 76-й минуте Кане пробил по центру ворот львовского клуба. Кинарейкин со второй попытки забрал мяч в руки.

До финального свистка команды так и не создали хотя бы одного опасного момента. Нулевая мировая в Полтаве.

Ворскла после этой ничьей набрала 18 баллов и остается вблизи зоны вылета – 14-е место (плей-офф на вылет). Карпаты с 28 очками остались на 6-й строчке, отпустив от себя житомирское Полесье. "Волки" в этом туре обыграли дома Черноморец 3:1.