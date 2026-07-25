Игрок-сенсация ЧМ-2026 получил новый шанс в карьере

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья станет новым игроком Коло-Коло. 40-летний вратарь присоединится к чилийскому гранду на правах свободного агента после завершения контракта с португальским Шавешем, выступающим во втором дивизионе страны.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо . По его информации, стороны уже достигли устной договоренности, а официальное подписание документов ожидается в ближайшие дни после прохождения медицинского осмотра.

Какие детали известны по переходу Возиньи в Коло-Коло

Ожидается, что соглашение между Возиньей и Коло-Коло будет рассчитано до зимы 2028 года. В ближайшее время футболист прибудет в Чили, пройдет медицинское обследование, после чего клуб официально представит его болельщикам.

Как пишет Reuters , президент Коло-Коло Анибал Моса подтвердил, что вратарь в скором времени присоединится к команде.

Возинья станет игроком Коло-Коло. В ближайшие дни он прилетит в Чили, пройдет медицинское освидетельствование, а затем будет представлен болельщикам. Он заслужил этот переход своей игрой на чемпионате мира,

– сказал он.

Сам клуб уже намекнул на предстоящий трансфер, опубликовав в социальных сетях изображения с силуэтом, напоминающим фирменную прическу вратаря.

Напомним, Возинья стал одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года. Опытный вратарь помог сборной Кабо-Верде, дебютировавшему на Мундиале, сенсационно выйти к стадии плей-офф, при этом команда не потерпела ни одного поражения в основное время в течение турнира. По итогам чемпионата ФИФА включила Возинью в символическую сборную лучших игроков турнира.

Успешное выступление на мировом первенстве принесло голкиперу мировое признание: во время Мундиаля количество его подписчиков в инстаграм возросло с нескольких тысяч до почти 30 миллионов.