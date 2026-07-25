Игрок-сенсация ЧМ-2026 получил новый шанс в карьере
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья станет новым игроком Коло-Коло. 40-летний вратарь присоединится к чилийскому гранду на правах свободного агента после завершения контракта с португальским Шавешем, выступающим во втором дивизионе страны.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо . По его информации, стороны уже достигли устной договоренности, а официальное подписание документов ожидается в ближайшие дни после прохождения медицинского осмотра.
Какие детали известны по переходу Возиньи в Коло-Коло
Ожидается, что соглашение между Возиньей и Коло-Коло будет рассчитано до зимы 2028 года. В ближайшее время футболист прибудет в Чили, пройдет медицинское обследование, после чего клуб официально представит его болельщикам.
Как пишет Reuters , президент Коло-Коло Анибал Моса подтвердил, что вратарь в скором времени присоединится к команде.
Возинья станет игроком Коло-Коло. В ближайшие дни он прилетит в Чили, пройдет медицинское освидетельствование, а затем будет представлен болельщикам. Он заслужил этот переход своей игрой на чемпионате мира,
– сказал он.
Сам клуб уже намекнул на предстоящий трансфер, опубликовав в социальных сетях изображения с силуэтом, напоминающим фирменную прическу вратаря.
Напомним, Возинья стал одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года. Опытный вратарь помог сборной Кабо-Верде, дебютировавшему на Мундиале, сенсационно выйти к стадии плей-офф, при этом команда не потерпела ни одного поражения в основное время в течение турнира. По итогам чемпионата ФИФА включила Возинью в символическую сборную лучших игроков турнира.
Успешное выступление на мировом первенстве принесло голкиперу мировое признание: во время Мундиаля количество его подписчиков в инстаграм возросло с нескольких тысяч до почти 30 миллионов.