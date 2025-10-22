Академия Металлиста 1925 стала целью вражеского удара: фото последствий разрушений

Россия в очередной раз нанесла террористический обстрел Украины. В ночь на 22 октября враг повредил часть академии харьковского Металлиста 1925.

Около 6 часов утра "Шахед" упал на тренировочное поле Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного. В результате падения начался пожар, который удалось локализовать, передает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт ФК Металлист 1925.

Какие последствия вражеского обстрела для Металлиста 1925?

Это поле харьковский клуб арендует для воспитанников своей академии. К счастью, никто из воспитанников Металлиста 1925, который в текущем сезоне-2025/2026 вернулся в УПЛ, не пострадал. На момент падения беспилотника юные футболисты были в укрытии.

К слову, в академии Металлиста 1925 есть около 120 воспитанников, которые учатся и тренируются в столице Украины.

Сейчас идет оценка нанесенного ущерба, но в ближайших планах есть идея восстановления этого разрушенного поля. В харьковском клубе сообщили, что уничтожение поля никак не повлияет на тренировочный и соревновательный процесс воспитанников академии. Клуб нашел другие площадки для тренировок.

Академия Металлиста 1925 пострадала во время вражеского обстрела / Фото харьковского клуба

Всего неделю назад в колледже проходил чемпионат Украины среди студентов, посвященный воинам 3-го армейского корпуса.

Отметим, что днем ранее 21 октября враг нанес удар беспилотниками по Новгород-Северскому. Вследствие атаки тяжелые травмы получил молодой боксер местной школы в зале единоборств "Лидер" Кирилл Свириденко. За его жизнь борются медики в одной из лучших детских больниц Украины Охматдет.

