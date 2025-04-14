Голкипер Ингульца стал абсолютным рекордсменом украинского футбола: историческое видео

В понедельник, 14 апреля, состоялся последний матч 24 тура Украинской Премьер-лиги. В нем Ингулец дома принимал Карпаты.

Гости одержали победу со счетом 2:1. Несмотря на поражение своей команды, этот поединок стал особенным для вратаря клуба из поселка Петрово Алексея Паламарчука.

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Фантастическая серия

Он на 12-й минуте отразил пенальти от бразильского атакующего полузащитника "львов" Бруниньо. Это позволило ему переписать историю украинского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

33-летний голкипер стал автором самой длинной серии по отраженным пенальти подряд в УПЛ. Отныне она составляет шесть ударов.

Как вратарь Ингульца отбил рекордный пенальти подряд: смотрите видео

До этого пальму первенства Алексей Паламарчук делил с вратарем сборной Украины Дмитрием Ризныком, который в 2021 году не пропускал после пяти ударов подряд с 11-метровой отметки.

Топ-6 голкиперов с лучшими сериями отраженных пенальти в УПЛ

1. Алексей Паламарчук (Ингулец) – 6

2. Дмитрий Ризнык (Ворскла) – 5

3-6. Валерий Воробьев (Кривбасс) – 4

3-6. Виталий Постранский (Ворскла) – 4

3-6. Игорь Шуховцев (Заря) – 4

3-6. Рустам Худжамов (Мариуполь) – 4

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Алексей Паламарчук провел 23 матча в УПЛ. В них он пропустил 36 голов и семь раз оставлял свои ворота "сухими".