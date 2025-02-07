всі бої Берінчика

Вже за тиждень, 14 лютого, український боксер Денис Берінчик проведе свій 20-ий бій на професійному рівні. Уродженець Луганщини зустрінеться в Нью-Йорку із американцем Кейшоном Девісом, повідомляє 24 Канал.

Свою професійну кар'єру Денис розпочав у 2015 році та виграв кожен зі своїх 19-ти боїв. Перед цим українець встиг стати віцечемпіоном світу серед аматорів, а також виграти "срібло" на Олімпіаді-2012.

Дебют українця стався 29 серпня 2015 року у київському Палаці спорту. Суперником став Тарік Мадні з Бельгіїі. Він протримався чотири з шести раундів та знявся з поєдинку.

Відео бою Берінчика та Мадні:

Вже за три місяці, 14 листопада, Денис оформив свій перший технічний нокаут. У Броварах він достроково переміг нідерландця Інносента Аньямву в останньому раунді.

Взагалі Берінчик довгий час був "домашнім" боксером. До початку повномасштабної війни він провів 16 боїв на рівні профі, 15 з яких – в Києві чи області.