Трамп опозорился на встрече с Ювентусом: президента США не интересовал футбол

Представители Ювентуса посетили Овальный кабинет Белого дома на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Событие состоялось перед стартом итальянцев на Клубном чемпионате мира 2025 года.

В среду, 18 июня, на торжественном мероприятии присутствовали руководство, игроки и тренер "бьянконери". Встреча состоялась перед первым матчем "старой сеньоры" против Аль-Айна на КЧМ-2025, сообщает 24 канал.

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Кто из Ювентуса посетил Белый дом

На встречу с Дональдом Трампом в Белом доме посетили 6 игроков Ювентуса. Двое из них представители США – Вестон Маккени и Тимоти Веа, а также итальянцы Федерико Гатти, Мануэль Локателли, серб Душан Влаховых и голландец Теун Коопмайнерс.

Встречу посетил главный тренер "бьянконери" Игорь Тудор. Высшее звено руководства итальянского клуба тоже присутствовало на мероприятии – владелец Джон Элкан, генеральный директор Дамиен Комолли и директор по развитию футбола Джорджо Кьеллини.

Представители Ювентуса в кабинете Трампа:

Также в Овальном кабинете побывал СЕО Ювентуса Маурицио Сканавино. Мероприятие не обошел и президент ФИФА Джани Инфантино.

Острый вопрос от Трампа

Дональд Трамп получил от Ювентуса в подарок две футболки клуба, а именно домашнюю и гостевую с номером – 47. Представители Ювентуса стояли позади президента США, когда он отвечал на вопрос о войне Израиля с Ираном.

Трамп, комментируя участие трансгендерных спортсменок в соревнованиях среди женщин, спросил у представителей "бьянконери", играли бы женщины в их команде. Генеральный директор клуба Комолли ответил, что Ювентус "имеет хорошую женскую команду".

Трамп спросил о трансгендерных спортсменках:

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Ювентус сыграл против Аль-Айна. Матч завершился победой итальянского клуба со счетом 5:0.

Следующий матч с участием Ювентуса на Клубном чемпионате мира 2025 состоится 22 июня против Видада (Марокко). Свисток о начале противостояния прозвучит в 19:00 по киевскому времени.