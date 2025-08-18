Укр Рус
18 августа, 10:38
2

Забарный стал десятым украинцем во времена независимости, который сыграл в чемпионате Франции

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции, сыграл всю игру и помог команде победить Нант со счетом 1:0.
  • Забарный стал десятым украинским футболистом во времена независимости, который сыграл в элитном дивизионе Франции.

В воскресенье, 17 августа, состоялись матчи первого тура чемпионата Франции по футболу. В одном из них встречались Нант и ПСЖ.

В этом поединке за парижан дебютировал Илья Забарный. Он провел на поле всю игру и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0, сообщает 24 Канал.

Кто из украинцев играл в Лиге 1?

Этот матч оказался особенным не только для 22-летнего защитника, но и всего украинского футбола. Киевлянин стал десятым игроком с Украины во времена независимости, который сыграл в элитном дивизионе Франции.

Первым в местном чемпионате выступал легендарный Александр Заваров. Именно он до сих пор остается рекордсменом по количеству матчей в Лиге 1.

Все украинские футболисты, которые играли в Лиге 1

  1. Александр Заваров (Нанси) – 58 матчей
  2. Эдуард Соболь (Страсбур) – 28
  3. Сергей Скаченко (Мец) – 27
  4. Руслан Малиновский (Марсель) – 20
  5. Максим Левицкий (Сент-Этьен) – 15
  6. Даниил Игнатенко (Бордо) – 11
  7. Павел Яковенко (Сошо) – 6
  8. Юрий Яковенко (Аяччо) – 2
  9. Николай Кухаревич (Труа) – 2
  10. Илья Забарный (ПСЖ) – 1

Справка. Следующий поединок ПСЖ проведет 22 августа дома против Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что дебют Ильи Забарного уже прокомментировал наставник парижан Луис Энрике. Он остался доволен выступлением украинского защитника.