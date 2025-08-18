В воскресенье, 17 августа, состоялись матчи первого тура чемпионата Франции по футболу. В одном из них встречались Нант и ПСЖ.

В этом поединке за парижан дебютировал Илья Забарный. Он провел на поле всю игру и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0, сообщает 24 Канал.

Читайте также Жена Забарного прокомментировала "взаимопонимание" футболиста с Сафоновым

Кто из украинцев играл в Лиге 1?

Этот матч оказался особенным не только для 22-летнего защитника, но и всего украинского футбола. Киевлянин стал десятым игроком с Украины во времена независимости, который сыграл в элитном дивизионе Франции.

Первым в местном чемпионате выступал легендарный Александр Заваров. Именно он до сих пор остается рекордсменом по количеству матчей в Лиге 1.

Все украинские футболисты, которые играли в Лиге 1

Александр Заваров (Нанси) – 58 матчей Эдуард Соболь (Страсбур) – 28 Сергей Скаченко (Мец) – 27 Руслан Малиновский (Марсель) – 20 Максим Левицкий (Сент-Этьен) – 15 Даниил Игнатенко (Бордо) – 11 Павел Яковенко (Сошо) – 6 Юрий Яковенко (Аяччо) – 2 Николай Кухаревич (Труа) – 2 Илья Забарный (ПСЖ) – 1

Справка. Следующий поединок ПСЖ проведет 22 августа дома против Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что дебют Ильи Забарного уже прокомментировал наставник парижан Луис Энрике. Он остался доволен выступлением украинского защитника.