Забарный стал десятым украинцем во времена независимости, который сыграл в чемпионате Франции
- Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции, сыграл всю игру и помог команде победить Нант со счетом 1:0.
- Забарный стал десятым украинским футболистом во времена независимости, который сыграл в элитном дивизионе Франции.
В воскресенье, 17 августа, состоялись матчи первого тура чемпионата Франции по футболу. В одном из них встречались Нант и ПСЖ.
В этом поединке за парижан дебютировал Илья Забарный. Он провел на поле всю игру и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0, сообщает 24 Канал.
Кто из украинцев играл в Лиге 1?
Этот матч оказался особенным не только для 22-летнего защитника, но и всего украинского футбола. Киевлянин стал десятым игроком с Украины во времена независимости, который сыграл в элитном дивизионе Франции.
Первым в местном чемпионате выступал легендарный Александр Заваров. Именно он до сих пор остается рекордсменом по количеству матчей в Лиге 1.
Все украинские футболисты, которые играли в Лиге 1
- Александр Заваров (Нанси) – 58 матчей
- Эдуард Соболь (Страсбур) – 28
- Сергей Скаченко (Мец) – 27
- Руслан Малиновский (Марсель) – 20
- Максим Левицкий (Сент-Этьен) – 15
- Даниил Игнатенко (Бордо) – 11
- Павел Яковенко (Сошо) – 6
- Юрий Яковенко (Аяччо) – 2
- Николай Кухаревич (Труа) – 2
- Илья Забарный (ПСЖ) – 1
Справка. Следующий поединок ПСЖ проведет 22 августа дома против Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что дебют Ильи Забарного уже прокомментировал наставник парижан Луис Энрике. Он остался доволен выступлением украинского защитника.