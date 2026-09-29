Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед ведут борьбу за подписание лидера сборной Украины

Украинский футболист Илья Забарный добился значительного прогресса за последние годы. 24-летний защитник стал одной из самых интересных целей на трансферном рынке.

Летом 2025 года Забарный покинул "АПЛ" и перешел в "ПСЖ". Теперь же у Ильи есть все шансы вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Экрем Конур.

Где может оказаться Забарный

Активный интерес к украинцу проявляют три топ-клуба АПЛ. Представители Арсенала, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля продолжают следить за Забарным.

Они изучают возможность его перехода уже в ближайшее трансферное окно. ПСЖ не против найти новую команду для Ильи, однако в приоритете – аренда, а не продажа игрока.

Отметим, что в 2025 году парижане заплатили около 63 миллионов евро Борнмуту за трансфер центрального защитника. Однако Забарному не удалось стать игроком основного состава клуба.

Луис Энрике отдает предпочтение Маркиньосу и Вильяну Пачо. Тем не менее, в прошлом сезоне украинец помог клубу стать чемпионом Франции и выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Илья сыграл лишь два матча в составе ПСЖ. К слову, во Франции требуют объяснений по поводу трансфера Забарного из-за его невыразительной игры в Лиге чемпионов.

