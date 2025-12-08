В субботу, 6 декабря, ПСЖ провел матч 15 тура чемпионата Франции по футболу против Ренна. Эту игру неожиданно пропустил Илья Забарный.

Официальной причиной стала болезнь футболиста. Однако существует вероятность, что на самом деле она была совсем другой, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Почему не сыграл Забарный?

В этой игре впервые в сезоне за парижан сыграл российский вратарь Матвей Сафонов. Он вышел в стартовом составе из-за травмы Люки Шавалье.

Во французском издании предположили, что украинский защитник оказался вне заявки непосредственно из-за этого события. Ведь потенциальное появление украинца и россиянина на поле могло бы вызвать серьезный резонанс.

Непонятно, является ли болезнь оправданием или нет, это лишь предположение. Можно сказать, если бы Сафонов и Забарный играли вместе, это вызвало бы скандал в Украине, особенно в контексте российских атак. Российская пропаганда использовала бы эту ситуацию. В Украине довольны, что они не играли вместе,

– говорится в сообщении.

Отметим, что за два дня до матча на открытой тренировке Илья присутствовал. Действительно ли он заболел после этого пока неизвестно.

Интересно, что на послематчевой пресс-конференции у главного тренера ПСЖ Луиса Энрике спросили об этой ситуации. Испанский специалист после этого сорвался на журналиста, заявив, что нет никаких политических подтекстов, а украинец просто заболел.

"Невероятно! Каждый раз ты своими вопросами создаешь проблему. Здесь все просто: Забарный – болен. Он – болен, точка", – цитирует Энрике Foot Mercato.

К слову. Ранее появлялась информация, что ПСЖ может приобрести еще одного россиянина. Французский клуб следит за прогрессом 20-летнего полузащитника московского Локомотива.

Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?