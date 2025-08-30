Уже в начале сентября сборная Украины начнет свой путь в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Соперниками "сине-желтых" станут Франция, Исландия и Азербайджан.

На сентябрьские поединки Сергей Ребров вызвал 25 футболистов, а еще шесть оказались в резервном списке. Накануне наставник решил все же перевести в основную обойму игрока из этой шестерки, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого довызвал Ребров?

Речь идет о вингере киевского Динамо Назаре Волошине. Он станет единственным фланговым атакующим игроком, у которого правая нога является рабочей.

Для футболиста "бело-синих" этот вызов стал дебютным в карьере в национальную команду. Ранее он выступал только за "молодежку" и юношеские сборные.

Обновленная заявка сборной Украины

Вратари : Андрей Лунин (Реал), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика).

: Андрей Лунин (Реал), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика). Защитники : Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон).

: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники : Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все – Шахтер), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Арсенал), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все – Шахтер), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Арсенал), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона). Нападающие : Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).

: Владислав Ванат (Динамо), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос). Резервный списокк: Георгий Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайличенко (Полесье), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Пихаленок, Владимир Бражко (оба – Динамо).

Справка. Назар Волошин является воспитанником киевского Динамо. За первую команду "бело-синих" он провел 93 матча, в которых забил 18 голов и отдал 16 ассистов.

