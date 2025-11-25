Гонщики-миллионеры: сколько зарабатывают пилоты в Формуле-1

В Формуле-1 на финишную прямую вышел сезон-2025. Накануне в Лас-Вегасе завершился 22-й этап, после которого остались только 2 гран-при.

За титул чемпиона мира продолжают борьбу только три пилота. 24 Канал решил сравнить заработные платы гонщиков и их результаты в кампании, которая подходит к своему концу.

Кто зарабатывает больше всех в Формуле-1?

Самый большой контракт ожидаемо имеет Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Он становился победителем последних четырех подряд сезонов и получает 65 миллионов долларов.

На втором месте с небольшим отставанием расположился легендарный Льюис Хэмилтон. Переход британца в Феррари принес ему повышение, по сравнению с предыдущей зарплатой в "Мерседес", и составляет 60 миллионов долларов.

Он стал самым высокооплачиваемым пилотом "скудерии". Его партнер по команде Шарль Леклер зарабатывает 34 миллиона долларов в год и замыкает тройку.

Также среди лидеров рейтинга оказались именитый Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" и Ландо Норрис из "Макларен". Они получают по 20 миллионов долларов, однако демонстрируют кардинально разные результаты.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2025 году (данные RacingNews365)

1. Макс Ферстаппен – 65 миллионов долларов

2. Льюис Хэмилтон – 60 миллионов

3. Шарль Леклер – 34 миллиона

4 – 5. Фернандо Алонсо – 20 миллионов

4 – 5. Ландо Норрис – 20 миллионов

6. Джордж Расселл – 15 миллионов

7 – 8. Карлос Сайнс – 10 миллионов

7 – 8. Пьер Гасли – 10 миллионов

9. Александер Албон – 8 миллионов

10 – 11. Нико Хюлькенберг – 7 миллионов

10 – 11. Эстебан Окон – 7 миллионов

12. Оскар Пиастри – 6 миллионов

13. Лэнс Стролл – 3 миллиона

14 – 16. Габриэл Бортолето – 2 миллиона

14 – 16. Юки Цунода – 2 миллиона

14 – 16. Андреа Кими Антонелли – 2 миллиона

17 – 18. Оливер Берман – 1 миллион

17 – 18. Лиам Лоусон – 1 миллион

19 – 20. Джек Дуэн – от 0,5 до 1 миллиона

19 – 20. Изак Аджар – от 0,5 до 1 миллиона

Если принимать во внимание исключительно спортивные результаты, то лучше всех средствами на заработный фонд распоряжается "Макларен". Пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри гарантировали этой команде Кубок конструкторов еще за шесть этапов до завершения сезона.

Суммарно они получают 26 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем "Феррари" или "Ред Булл", которые сейчас еще ведут борьбу за второе место в общем зачете, однако с большой вероятностью "Мерседес" уже его не отпустит.

Именно гонщиков "Макларен" стоит в первую очередь отмечать за самый большой оверперформанс. Они с 5-й и 12-й зарплатами возглавляют индивидуальный зачет пилотов.

При этом свой заработок в этом году не удается оправдывать опытным звездам Льюису Хэмилтону и Фернандо Алонсо. Они среди лидеров по зарплатам, однако пока занимают только 6-е и 13-е места соответственно.

Отдельно стоит также отметить юных Андреа Кими Антонелли и Изака Аджара. Они со своими скромными зарплатами сейчас располагаются в топ-10 индивидуального зачета.

Индивидуальный зачет пилотов (после 22/24 этапов)

Ландо Норрис ("Макларен") – 390 очков Оскар Пиастри ("Макларен") – 366 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 366 Джордж Расселл ("Мерседес") – 294 Шарль Леклер ("Феррари") – 226 Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 152 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 137 Александер Албон ("Уильямс") – 73 Изак Аджар ("РБ") – 51 Нико Хюлькенберг ("Заубер") – 49 Карлос Сайнс ("Уильямс") – 48 Оливер Берман ("Хаас") – 41 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 40 Лиам Лоусон ("РБ") – 36 Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 32 Эстебан Окон ("Хаас") – 32 Юки Цунода ("Ред Булл") – 28 Пьер Гасли ("Альпин") – 22 Габриэль Бортолето ("Заубер") – 19 Джек Дуэн ("Альпин") – 0

Напомним, что впереди осталось еще два гран-при. Первое состоится в Катаре (28 и 29 ноября), а завершится сезон гонкой в ОАЭ 7 декабря.