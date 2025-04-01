Если бы это могло привести к миру, – Усик откровенно признался, заслуживает ли Трамп его пояс

Украинский боксер Александр Усик ответил, заслуживает ли Дональд Трамп на его чемпионские пояса. Он отметил, что готов отдать все титулы ради одного желания.

Не так давно Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон с целью встретиться с Дональдом Трампом. В рамках встречи президент Украины привез пояс WBC Александра Усика.

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Заслужил ли Трамп на пояса Усика

Украинский боксер ответил на вопрос, заслуживает ли новый президент США на его чемпионские титулы, пишет 24 канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Знаете, вопрос не в том, заслуживает ли он его. Если бы это могло привести к миру в нашей стране, я был бы готов отдать все свои пояса,

– сказал Александр Усик.

Напомним, что в двух последних боях украинский боксер одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях большинство судей отдали предпочтение Усику.