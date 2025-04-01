Если бы это могло привести к миру, – Усик откровенно признался, заслуживает ли Трамп его пояс
- Александр Усик заявил, что готов отдать свои чемпионские пояса Дональду Трампу, если это приведет к миру в Украине.
- Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, президент Украины привез пояс WBC Усика для встречи с Трампом.
- Усик выиграл два последних боя против Тайсона Фьюри, получив поддержку большинства судей.
Украинский боксер Александр Усик ответил, заслуживает ли Дональд Трамп на его чемпионские пояса. Он отметил, что готов отдать все титулы ради одного желания.
Не так давно Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон с целью встретиться с Дональдом Трампом. В рамках встречи президент Украины привез пояс WBC Александра Усика.
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Заслужил ли Трамп на пояса Усика
Украинский боксер ответил на вопрос, заслуживает ли новый президент США на его чемпионские титулы, пишет 24 канал со ссылкой на The Washinghton Post.
Знаете, вопрос не в том, заслуживает ли он его. Если бы это могло привести к миру в нашей стране, я был бы готов отдать все свои пояса,
– сказал Александр Усик.
Напомним, что в двух последних боях украинский боксер одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях большинство судей отдали предпочтение Усику.