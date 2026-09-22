Поставил россиян на место: легенда Шахтера отклонил приглашение из Москвы и проигнорировал друга

Легенда донецкого Шахтера Жадсон не сыграет в прощальном матче Вагнера Лава в Москве. Бразилец заявил, что не поедет в Россию ради Украины и клуба, который он любит.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Бразилии вошел в состав команды "Друзья Вагнера Лава". Однако после появления этой информации Жадсон лично пояснил, что не планирует ехать в Москву, пишет "Трибуна".

Что ответил Жадсон

Легендарный полузащитчик Шахтера опроверг свое участие в матче. Бразилец подчеркнул, что, несмотря на дружбу с Вагнером Лавом, не считает правильным ехать в Россию.

Я не поеду на матч, на который меня пригласил мой друг Вагнер Лав. Понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и к клубу, который я люблю, – Шахтеру. Вагнер Лав – замечательный друг, но я понимаю, что сейчас ситуация гораздо более деликатная,

– заявил Жадсон.

Прощальный матч Вагнера Лава состоится в Москве

Прощальный матч Вагнера Лава должен состояться 26 сентября на ВЭБ-Арене в Москве. В матче должны встретиться "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", сообщает пресс-служба московского клуба.

Жадсон ранее был включен в состав команды друзей бразильского нападающего. Ему должны были составить компанию, в частности, бывший вратарь московского Локомотива и сборной России Маринато Гильерме и экс-игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Сам Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2012 годах с перерывом. Вместе с московским клубом бразилец выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и ряд других трофеев.

Жадсон играл за донецкий Шахтер с 2005 по 2012 год. В составе "горняков" он выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, забив победный гол в финале против "Вердера" – 2:1.

Вместе с "Шахтером" бразилец также становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины. После ухода из донецкого клуба Жадсон играл за бразильские Коринтианс и Виторию, китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь и другие команды.

В составе сборной Бразилии Жадсон становился победителем Кубка конфедераций.