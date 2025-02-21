Нежная жена Месси похвасталась идеальной фигурой в стильном образе

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, активно занимается социальными сетями. За страницей любимой аргентица в инстаграме следят около 40 миллионов подписчиков.

Возлюбленная известного футболиста опубликовала в инстаграме новые фотографии. Избранница аргентинца своим хрупким видом очаровала многих поклонников, сообщает 24 канал.

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Горячая Антонелла Рокуццо

Антонелла Рокуццо поделилась фотографиями в стильном сером топе и черных спортивных штанах, которые подчеркнули ее идеальную фигуру. Роскошный вид возлюбленная Месси дополнила серьгами и солнцезащитными очками.

Фанаты высоко оценили новые фотографии Антонеллы, назвав ее королевой. Лионель Месси также отреагировал на новое сообщение любимой, оставив под ним вподобайку.

Стильный образ Антонеллы Рокуццо / Фото из инстаграма девушки

Роскошная Антонелла Рокуццо / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Лионель Месси сейчас выступает в Интер Майами. Недавно аргентинец отметился забитым мячом и принес для команды победу в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ.