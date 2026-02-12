Сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2026/2027

В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций сезона 2026/2027. Сборная Украины по футболу узнала соперников.

Команда Сергея Реброва проведет турнир во втором по силе дивизионе B. Кто стал соперником сборной Украины – рассказывает 24 Канал.

В какой группе и с кем сыграет Украина?

Патрик Виера достал шарик с названием нашей страны шестой, определив, что "сине-желтые" сыграют в группе B2.

Лига Наций-2026/2027. Групповой этап. Группа B2

Венгрия

УКРАИНА

Грузия

Северная Ирландия

Когда запланированы матчи Лиги наций?

Шесть туров группового этапа будут сыграны осенью 2026 года.

1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года

2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года

3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года

4 тур: 4 – 6 октября 2026 года

5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года

6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года

Стыковые матчи между дивизионами за повышение/вылет сыграют 25 – 30 марта 2027 года.

Точный календарь сборной Украины будет обнародован позже.

По какому формату состоится Лига наций?

Победители групп в Лиге B напрямую попадают на следующий розыгрыш в высший дивизион.

Команды, занявшие вторые места, будут играть стыковые матчи с третьими местами групп Лиги A. В случае победы они тоже повысятся в классе.

Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C.

Аутсайдеры групп напрямую вылетят в Лигу C.

Как связано Евро-2028 с Лигой наций?

Дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы будет предоставлен командам, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут преодолеть отборочный турнир. Таких команд может быть четыре или восемь, в зависимости от того, сколько хозяев (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия) смогут квалифицироваться.

Какие достижения Украины в Лиге наций?