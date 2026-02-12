Сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2026/2027
- Сборная Украины по футболу сыграет в группе B2 Лиги наций 2026/2027 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.
- Групповой этап матчей запланирован на осень 2026 года, а стыковые матчи пройдут в марте 2027 года.
В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций сезона 2026/2027. Сборная Украины по футболу узнала соперников.
Команда Сергея Реброва проведет турнир во втором по силе дивизионе B. Кто стал соперником сборной Украины – рассказывает 24 Канал.
В какой группе и с кем сыграет Украина?
Патрик Виера достал шарик с названием нашей страны шестой, определив, что "сине-желтые" сыграют в группе B2.
Лига Наций-2026/2027. Групповой этап. Группа B2
- Венгрия
- УКРАИНА
- Грузия
- Северная Ирландия
Когда запланированы матчи Лиги наций?
Шесть туров группового этапа будут сыграны осенью 2026 года.
- 1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года
- 2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года
- 3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года
- 4 тур: 4 – 6 октября 2026 года
- 5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года
- 6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года
Стыковые матчи между дивизионами за повышение/вылет сыграют 25 – 30 марта 2027 года.
Точный календарь сборной Украины будет обнародован позже.
По какому формату состоится Лига наций?
Победители групп в Лиге B напрямую попадают на следующий розыгрыш в высший дивизион.
Команды, занявшие вторые места, будут играть стыковые матчи с третьими местами групп Лиги A. В случае победы они тоже повысятся в классе.
Третьи места будут бороться за выживание в Лиге B в стыках с командами Лиги C.
Аутсайдеры групп напрямую вылетят в Лигу C.
Как связано Евро-2028 с Лигой наций?
Дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы будет предоставлен командам, которые выиграют свои группы Лиги наций, но не смогут преодолеть отборочный турнир. Таких команд может быть четыре или восемь, в зависимости от того, сколько хозяев (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия) смогут квалифицироваться.
Какие достижения Украины в Лиге наций?
- Лучший наш результат – выигрыш группы в первом розыгрыше, который позволил подняться из Лиги B в элитный дивизион.
- В Лиге А мы заняли последнее место в группе из-за технического поражения 0:3 от Швейцарии.
- Впоследствии в двух подряд розыгрышах мы финишировали вторыми в группе. Стыковое противостояние с Бельгией за право попасть в Лизу А подопечные Сергея Реброва проиграли.