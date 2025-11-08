Цыганков впервые в сезоне испанской Ла Лиги забил гол
- Виктор Цыганков забил свой первый гол в сезоне Ла Лиги-2025/26 в матче против Алавеса, открыв счет ударом головой.
- В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за Жирону семь матчей, забив два гола: один в чемпионате и один в Кубке Испании.
В субботу, 8 ноября, состоялся матч 12 тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона принимала Алавес. В стартовом составе "бело-красных" вышли сразу двое украинских легионеров.
На 16-й минуте встречи мяч оказался в воротах Алавеса. Дебютным голом в сезоне Ла Лиги-2025/26 отметился Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.
Как Цыганков в ворота Алавеса?
Фланговый полузащитник Жироны Брайан Хиль выполнил выверенную подачу в штрафную, где Виктор Цыганков акцентированным ударом головой открыл счет во встрече. Мяч ударом от стойки влетел в ворота мимо озадаченного голкипера Алавеса.
Видео гола Цыганкова
Отметим, что этот гол стал первым для Виктора Цыганкова в нынешнем сезоне Ла Лиги. Полузащитник сборной Украины из-за травмы немало пропустил и долго не мог набрать игровых кондиций.
Как Цыганков выступает в Жироне?
- В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за Жирону лишь семь матчей: шесть в чемпионате и один в Кубке Испании.
- На счету украинского вингера два гола в нынешнем сезоне: 1 в чемпионате и 1 в Кубке Испании.
- По данным Transfermarkt, Цыганков в целом сыграл за Жирону уже 92 матча, в которых забил 15 голов и отдал 19 ассистов.
Ранее сообщалось, как трио украинцев спасло Жирону от позора в Кубке Испании.