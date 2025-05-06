Лучший игрок Европы 2021 года продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Сезон 2024/2025 станет последним для Жоржиньо в футболке Арсенала. Итальянский хавбек после завершения кампании покинет лондонский клуб.

33-летний полузащитник нашел новую команду после того, как покинет "канониров". Жоржиньо продолжит в карьере Бразилии, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Венсе Касагранде.

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Куда перейдет Жоржиньо

По информации от источника, Жоржиньо договорился о трехлетнем контракте с Фламенго. Итальянский хавбек присоединится к "красно-черным" летом этого года.

33-летний полузащитник станет игроком бразильского клуба на правах свободного агента. Поскольку у Жоржиньо в июне 2025 года истекает срок контракта с Арсеналом.

К слову. Жоржиньо перешел в Арсенал из Челси в 2023 году. До этого он выступал за Наполи, Верону и Самбонифацезе.

Напомним, что в 2021 году Жоржиньо торжествовал в Лиге чемпионов вместе с Челси, а в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020. По итогам сезона 2020/2021 полузащитника признали лучшим игроком Европы по версии УЕФА.

В текущей кампании Жоржиньо сыграл в 26 матчах за Арсенал в официальных турнирах. На счету итальянца в скалде "канониров" лишь один забитый мяч.