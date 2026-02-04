Будут пустые трибуны: организаторы Олимпиады рискуют опозориться с открытием
- Организаторы Олимпиады-2026 в Милане сталкиваются с проблемой продажи билетов на церемонию открытия, которая состоится 6 февраля.
- Чтобы заполнить трибуны, предлагаются акции "купи одну, получи одну бесплатно", а уже продано 50 тысяч билетов, что делает событие масштабным для Зимних Олимпиад.
За два дня до церемонии открытия Олимпийских игр-2026 организаторы имеют проблему с продажей билетов. Для более красивой телекартинки в Милане пошли на радикальный шаг.
До сих пор в продаже находятся около 10 тысяч пропусков. Стоимость их составляет от 260 до 2026 евро, пишет La Repubblica.
Смотрите также Где и когда смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр-2026
Как решают проблему пустых мест на церемонии открытия Олимпиады?
Пользователям, которые зарегистрировались на платформе продажи билетов, начали поступать предложения приобрести один пропуск и получить еще один бесплатно. Также о такой акции сообщили болельщики футбольного клуба Милан, которым билеты на их родной "Сан Сиро" предлагают через фанатские ресурсы.
Что говорят организаторы о пустых местах на открытии Олимпиады?
Несмотря на угрозу подвергнуться критике из-за незаполненности трибун, организаторы Игр в Милане и Кортине считают, что достигли успеха. 50 тысяч уже проданных билетов сделают эту церемонию открытия беспрецедентно масштабной для Зимних Олимпиад.
Также итальянцы убеждены, что в последние часы перед началом шоу ажиотаж позволит реализовать и остальные пропуски.
Когда состоится открытие Олимпиады-2026?
- Церемония на арене "Сан Сиро" в Милане начнется 6 февраля в 21 час по киевскому времени.
- Хедлайнеркой, по сообщению официального сайта Олимпиады, станет певица Мэрайя Кэри, также обещают выступления других итальянских и мировых звезд.
- Главной интригой открытия традиционно будет спортсмен или спортсменка, что зажжет олимпийский факел.