Будут пустые трибуны: организаторы Олимпиады рискуют опозориться с открытием

За два дня до церемонии открытия Олимпийских игр-2026 организаторы имеют проблему с продажей билетов. Для более красивой телекартинки в Милане пошли на радикальный шаг.

До сих пор в продаже находятся около 10 тысяч пропусков. Стоимость их составляет от 260 до 2026 евро, пишет La Repubblica.

Смотрите также Где и когда смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр-2026

Как решают проблему пустых мест на церемонии открытия Олимпиады?

Пользователям, которые зарегистрировались на платформе продажи билетов, начали поступать предложения приобрести один пропуск и получить еще один бесплатно. Также о такой акции сообщили болельщики футбольного клуба Милан, которым билеты на их родной "Сан Сиро" предлагают через фанатские ресурсы.

Что говорят организаторы о пустых местах на открытии Олимпиады?

Несмотря на угрозу подвергнуться критике из-за незаполненности трибун, организаторы Игр в Милане и Кортине считают, что достигли успеха. 50 тысяч уже проданных билетов сделают эту церемонию открытия беспрецедентно масштабной для Зимних Олимпиад.

Также итальянцы убеждены, что в последние часы перед началом шоу ажиотаж позволит реализовать и остальные пропуски.

Когда состоится открытие Олимпиады-2026?