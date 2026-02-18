Драма на Олимпиаде-2026: сборная Канады по хоккею еле пролезла в медальные матчи
- Сборная Канады по хоккею едва победила Чехию 4:3 в овертайме после сложного четвертьфинального матча на Олимпиаде-2026.
- Кроме Канады, в полуфинал уже вышла Словакия, а Финляндия и Швейцария разыгрывают еще одну путевку.
В мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 едва не произошла самая большая сенсация: звездная команда Канады со скрипом преодолела 1/4 финала. Трудности фаворитам неожиданно создали чехи, которые ранее уступили им в групповой стадии 0:5.
Канада за семь минут до финальной сирены уступала в счете. Но дальше перевернула все с ног на голову, рассказывает 24 Канал.
Как прошел матч Канады и Чехии в 1/4 финала Олимпиады?
Все начиналось хорошо для канадцев: молодая звезда Селебрини забросил уже на 4-ой минуте от стартовой сирены. Но дальше Страну кленовых листьев ждал настоящий шок.
Седлак сравнял счет, а Селебрини из героя превратился в негодяя: во время его удаления чехи реализовали большинство усилиями Пастрнака. На первый перерыв с преимуществом неожиданно ушла Чехия.
МакКиннон во втором периоде восстановил равновесие в большинстве. Но канадцы потеряли капитана – травмировался Сидни Кросби.
Третья двадцатиминутка принесла чехам невероятную надежду: за 7 минут до конца игры они забросили в контратаке, которую завершил точным броском Палат. И здесь канадцы снова смогли собраться: Сузуки удачно подставил клюшку под дальний бросок, направив шайбу в сетку.
3:3 по итогам трех периодов, и команды ждал овертайм в формате 3 полевых. Здесь сыграло роль индивидуальное мастерство игроков Канады – Марнер забросил решающую шайбу.
4:3 – феерический четвертьфинал, в котором канадцы едва не пролетели мимо награды.
Что нужно знать о плей-офф олимпийского турнира?
- Кроме Канады, полуфиналистами уже стали хоккеисты Словакии.
- Еще одну путевку в решающие поединки за медали разыгрывают Финляндия и Швейцария.
- Последняя пара 1/4 – США против Швеции.