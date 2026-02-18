Драма на Олимпиаде-2026: сборная Канады по хоккею еле пролезла в медальные матчи

В мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 едва не произошла самая большая сенсация: звездная команда Канады со скрипом преодолела 1/4 финала. Трудности фаворитам неожиданно создали чехи, которые ранее уступили им в групповой стадии 0:5.

Канада за семь минут до финальной сирены уступала в счете. Но дальше перевернула все с ног на голову, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: онлайн-трансляция финальных матчей плей-офф

Как прошел матч Канады и Чехии в 1/4 финала Олимпиады?

Все начиналось хорошо для канадцев: молодая звезда Селебрини забросил уже на 4-ой минуте от стартовой сирены. Но дальше Страну кленовых листьев ждал настоящий шок.

Седлак сравнял счет, а Селебрини из героя превратился в негодяя: во время его удаления чехи реализовали большинство усилиями Пастрнака. На первый перерыв с преимуществом неожиданно ушла Чехия.

МакКиннон во втором периоде восстановил равновесие в большинстве. Но канадцы потеряли капитана – травмировался Сидни Кросби.

Третья двадцатиминутка принесла чехам невероятную надежду: за 7 минут до конца игры они забросили в контратаке, которую завершил точным броском Палат. И здесь канадцы снова смогли собраться: Сузуки удачно подставил клюшку под дальний бросок, направив шайбу в сетку.

3:3 по итогам трех периодов, и команды ждал овертайм в формате 3 полевых. Здесь сыграло роль индивидуальное мастерство игроков Канады – Марнер забросил решающую шайбу.

4:3 – феерический четвертьфинал, в котором канадцы едва не пролетели мимо награды.

Что нужно знать о плей-офф олимпийского турнира?