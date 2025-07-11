Английский клуб заинтересовался лидером сборной Украины: ранее там играл легенда Динамо
- Александр Зинченко может покинуть Арсенал из-за потери места в основном составе и постоянных травм.
- Контракт Александра Зинченко с Арсеналом истекает в июне следующего года.
Александр Зинченко покинет лондонский Арсенал. Лидер сборной Украины потерял место в основном составе "канониров" из-за высокой конкуренции в команде, а также постоянных травм.
Однако Зинченко может остаться в Англии. Украинским защитником интересуется один из середняков высшего дивизиона страны, сообщает 24 канал со ссылкой на West Ham Zone.
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В какой клуб может перейти Зинченко?
По информации источника, Александр Зинченко останется в Лондоне. Украинским футболистом заинтересовался местный Вест Хэм, в котором ранее выступал Андрей Ярмоленко.
У Вест Хэма есть одно условие перед потенциальным трансфером Александра Зинченко. Клуб требует, чтобы лидер сборной Украины прошел детальное медицинское обследование, поскольку, "молотобойцы" взволнованы травматичностью футболиста.
К слову. Александр Зинченко перешел летом 2022 года. Действительный контракт украинского защитника с "канонирами" истекает в июне следующего года.
Отметим, что Александр Зинченко пропустил немало матчей Арсенала в прошлом сезоне. Причиной этому стали постоянные проблемы с икроножной мышцей лидера сборной Украины.
Ранее сообщали, что известный клуб, который любит играть с россиянами, интересуется Александром Зинченко. Команду возглавляет именитый тренер Жозе Моуринью.