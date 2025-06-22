Ибрагимович выполнил эффектный удар бисеклетой в бассейне: зрелищное видео

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович даже на пенсии радует своих фанов красивыми голами. Отсутствие футбольного поля не мешает звезде мирового футбола наслаждаться игрой.

43-летний Златан Ибрагимович находится в фантастической форме. Доказательством этого стало видео, которое опубликовал культовый шведский форвард, пишет 24 Канал.

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Топовые скиллы Ибрагимовича

Локацией для своего нового перформанса Ибра выбрал бассейн. Во время выполнения подачи швед прыгнул на надувные матрасы, которые плавали в воде, и эффектно выполнил фирменный удар бисеклетой. Мяч после выстрела шведа попал точно в импровизированные ворота, которые находились между двумя деревьями.

Видео удара бисеклетой Ибрагимовича в бассейне

Напомним, что Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 4 июня 2023 года. На тот момент форварду было 41 год. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции сейчас работает советником владельцев итальянского Милана. В его зоне ответственности находится первая команда и академия.

Ранее сообщалось, что Милан отказался от подписания Александра Зинченко. Итальянцы переключили свое внимание на игрока Тоттенхэма.