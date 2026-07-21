Уже не Месси: назван новый фаворит на получение "Золотого мяча" после ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу-2026 подошел к концу. Турнир в США, Канаде и Мексике длился более месяца и состоял из 104 матчей.
Как всегда, результаты чемпионата мира оказывают существенное влияние на определение обладателя "Золотого мяча". Эта награда от France Football является самым престижным индивидуальным трофеем в мировом футболе, сообщает GiveMeSport.
Кто выиграет "Золотой мяч-2026"
Между тем, после завершения чемпионата мира появился обновленный список фаворитов на "Золотой мяч". И в этом рейтинге теперь сформировался новый лидер.
Им стал вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль. В свои 19 лет игрок уже успел выиграть чемпионаты мира и Европы, а также немало внутренних трофеев с клубом.
На чемпионате мира Ямаль не был особо результативным, забив лишь один гол. Однако игрок сыграл ключевую роль в сборной Испании, которая стала победительницей чемпионата мира.
Есть ли шансы у Месси
В финале "фурия роха" с минимальным счетом одолела Аргентину благодаря голу Феррана Торреса. До этого матча фаворитом на награду был Лионель Месси, но теперь аргентинец опустился на третье место.
Вторым в списке идет Гарри Кейн, забивший за сезон 61 гол в составе Баварии. На чемпионате мира англичанин завоевал бронзовые медали и отличился шестью голами.
Рейтинг фаворитов на "Золотой мяч"-2026:
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Родри (Манчестер Сити)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
На четвертое место поднялся полузащитник Манчестер Сити Родри, который получил "Золотой мяч" в 2024 году. Именно испанец был признан лучшим игроком всего чемпионата мира-2026.
Топ-пятерку замыкает действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября 2026 года в Лондоне.