Уже не Месси: назван новый фаворит на получение "Золотого мяча" после ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу-2026 подошел к концу. Турнир в США, Канаде и Мексике длился более месяца и состоял из 104 матчей.

Как всегда, результаты чемпионата мира оказывают существенное влияние на определение обладателя "Золотого мяча". Эта награда от France Football является самым престижным индивидуальным трофеем в мировом футболе, сообщает GiveMeSport.

Кто выиграет "Золотой мяч-2026"

Между тем, после завершения чемпионата мира появился обновленный список фаворитов на "Золотой мяч". И в этом рейтинге теперь сформировался новый лидер.

Им стал вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль. В свои 19 лет игрок уже успел выиграть чемпионаты мира и Европы, а также немало внутренних трофеев с клубом.

На чемпионате мира Ямаль не был особо результативным, забив лишь один гол. Однако игрок сыграл ключевую роль в сборной Испании, которая стала победительницей чемпионата мира.

Есть ли шансы у Месси

В финале "фурия роха" с минимальным счетом одолела Аргентину благодаря голу Феррана Торреса. До этого матча фаворитом на награду был Лионель Месси, но теперь аргентинец опустился на третье место.

Вторым в списке идет Гарри Кейн, забивший за сезон 61 гол в составе Баварии. На чемпионате мира англичанин завоевал бронзовые медали и отличился шестью голами.

Рейтинг фаворитов на "Золотой мяч"-2026:

Ламин Ямаль (Барселона) Гарри Кейн (Бавария) Лионель Месси (Интер Майами) Родри (Манчестер Сити) Усман Дембеле (ПСЖ) Килиан Мбаппе (Реал) Майкл Олисе (Бавария) Джуд Беллингем (Реал) Деклан Райс (Арсенал) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

На четвертое место поднялся полузащитник Манчестер Сити Родри, который получил "Золотой мяч" в 2024 году. Именно испанец был признан лучшим игроком всего чемпионата мира-2026.

Топ-пятерку замыкает действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября 2026 года в Лондоне.