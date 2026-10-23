От Блохина до Шевченко: сколько украинцев брали "Золотой мяч"

В истории украинского футбола есть три обладателя "Золотого мяча". Двое из них получили эту награду еще в XX веке, а один – в XXI веке.

Уже 26 октября мир узнает имя лучшего футболиста, кто получит "Золотой мяч". В истории Украины было 3 таких победителя самой главной футбольной индивидуальной награды в мире, сообщает 24 Канал.

Кто первым из украинцев получил "Золотой мяч"

Первым украинцем, завоевавшим "Золотой мяч", был Олег Блохин. Он выиграл эту награду еще в далеком 1975 году. Прежде всего благодаря ярким индивидуальным выступлениям в составе Динамо и сборной СССР. А также командным титулам, ведь в том году киевляне одержали победу в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

В частности, в последнем турнире команда из столицы Украины обыграла мирового гранда – мюнхенскую Баварию. Все голы в том матче забил именно Олег Блохин. Интересно, что в обороне немцев играл Франц Беккенбауэр – главный конкурент украинца за "Золотой мяч".



Олег Блохин / Фото ФК Динамо

Поскольку Блохин индивидуально превзошел своего оппонента в очном матче, у никого в мире не осталось сомнений, кто был лучшим футболистом 1975 года. За Блохина проголосовало рекордное количество респондентов – 20 из 26, и он набрал рекордное количество баллов – 122 из 130 возможных.

Интересно, что нападающий Динамо не был первым представителем СССР, получившим "Золотой мяч". Однако он стал первым именно полевым футболистом, ведь до украинца эту награду получал вратарь Лев Яшин в 1963 году.

Почему Игорь Беланов получил "Золотой мяч"

Вторым украинцем, завоевавшим "Золотой мяч", стал Игорь Беланов. Этой наградой еще один игрок Динамо был награжден в 1986 году. Главное, почему запомнился футболист в том году, – это яркое выступление на чемпионате мира 1986 года.

В частности, Беланов на чемпионате мира в матче против сборной Бельгии оформил хет-трик. Однако это не помогло СССР пройти дальше, поскольку в итоге подопечные Валерия Лобановского уступили со счетом 3:4 в экстра-таймах.



Игорь Беланов / Фото ФК Динамо

А еще Беланов, как и Динамо, блестяще выступил на международном уровне. В частности, в 1986 году киевляне завоевали свой второй в истории еврокубок – еще один Кубок кубков УЕФА. В финале подопечные Валерия Лобановского победили мадридский Атлетико.

Сам Беланов стал лучшим бомбардиром того розыгрыша, забив 5 мячей. Главным конкурентом украинца в борьбе за "Золотой мяч" 1986 года был Гарри Линекер. Интересно, что британец и по сей день не может смириться с тем, что главный индивидуальный приз того года получил не он.

Кто последним из украинцев брал "Золотой мяч"

Последним на сегодняшний день украинцем, завоевавшим "Золотой мяч", является Андрей Шевченко. Он, кстати, первый, кто сделал это уже во времена независимости. Свою награду от журнала France Football нападающий Милана получил в 2004 году.

Интересно, что итальянский клуб в том сезоне не одержал ни одной победы на международной арене. Впрочем, "россонери" выиграли чемпионат Италии, а Шевченко стал лучшим бомбардиром Серии А. В голосовании за "Золотой мяч" украинец опередил Деку, который вместе с Порту сенсационно выиграл Лигу чемпионов, а также Роналдинью, который, кстати, получил "Золотой мяч" в следующем году.



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Кстати, именно в 2004 году сборную Украины тренировал другой обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин. Говорят, что именно тренер подсказал Шевченко, как завоевать эту награду. Он намекнул, что для этого нужно блистать не только в составе клуба, но и в составе сборной Украины.

Перед церемонией награждения "Золотым мячом" осенью 2004 года он феноменально сыграл в составе национальной команды. В частности, в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года нападающий Милана забил 4 гола. В частности, непосредственно перед тем, как получить свою награду, он оформил эффектный дубль в ворота сборной Турции.