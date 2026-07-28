Когда и где вручат "Золотой мяч" 2026 и кто фаворит
Спортивный журнал France Football вот уже 70 лет определяет лучшего футболиста, вручая ему награду Ballon d'Or – "Золотой мяч". Нынешняя церемония будет особенной – и не только потому, что существует действительно большая интрига по отношению к победителю.
В знак того, что трофей отмечает юбилей, награждение состоится не в привычном месте в Париже. Организаторы хотели отдать почет первому владельцу "Золотого мяча", англичанину Стэнли Мэттьюзу, пишет 24 Канал .
Где будут вручать "Золотой мяч" в 2026 году
Вместо французской столицы награда на один год переедет на родину Мэттьюза – в Лондон. Это будет сделано не только в честь 70-летнего юбилея премии, но и в знак памяти об одном из величайших игроков XX века, первом футболисте-рыцаре и "джентльмене игры", который за более 700 матчей не заработал ни одной желтой карты.
С 1956 года Ballon d'Or не вручался в Париже только тогда, когда премия сотрудничала с FIFA – церемонию проводили в Женеве.
Когда состоится определение обладателя "Золотого мяча" – 2026
Согласно действующим правилам премии, она должна вручаться лучшему футболисту не календарного года, а в прошлом сезоне. То есть будет охватывать период по чемпионату мира включительно.
Однако придется иметь терпение: дата церемонии определена 26 октября 2026 года.
Кто фавориты "Золотого мяча"
Мундиаль изрядно спутал все карты: сборная Испании, торжествовавшая на поля США, Канады и Мексики, отличилась именно командной игрой, без внятного лидера.
Несмотря на это, вундеркинд Ламин Ямальс имеет достаточно высокие шансы. Так же у топ-10 есть лучший игрок чемпионата мира Родри и лучший молодой футболист Мундиаля Пау Кубарси.
Главным фаворитом считается Гарри Кейн. Нападающий провел феноменальный сезон в Баварии, а затем помог англичанам завоевать первые медали чемпионата мира с 1966 года, когда они становились победителями Мундиаля. У Кейна за сезон невероятные 73 забитых мяча.
Фавориты "Золотого мяча" (версия издания Goal)
- 1. Гарри Кейн, Бавария
- 2. Ламин Ямаль, Барселона
- 3. Лионель Месси, Интер Майами
- 4. Майкл Олисе, Бавария
- 5. Килиан Мбаппе, Реал
- 6. Родри, Манчестер Сити
- 7. Усман Дембеле, ПСЖ
- 8. Эрлинг Голланд, Манчестер Сити
- 9. Хвича Кварацхелия, ПСЖ
- 10. Пау Кубарси, Барселона
Кто из украинцев последний раз претендовал на "Золотой мяч"
За всю историю трое украинцев становились обладателями "Золотого мяча" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
С 2006 года, когда последний раз был номинирован Шевченко, единственным украинцем, который попадал в шортлист, был Артем Довбик. Это произошло в 2024 году, после того как нападающий в составе Жироны стал обладателем трофея Пичичи как лучший бомбардир чемпионата Испании.
В конце концов, Довбик занял 29-е место в голосовании.