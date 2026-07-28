Когда и где вручат "Золотой мяч" 2026 и кто фаворит

Спортивный журнал France Football вот уже 70 лет определяет лучшего футболиста, вручая ему награду Ballon d'Or – "Золотой мяч". Нынешняя церемония будет особенной – и не только потому, что существует действительно большая интрига по отношению к победителю.

В знак того, что трофей отмечает юбилей, награждение состоится не в привычном месте в Париже. Организаторы хотели отдать почет первому владельцу "Золотого мяча", англичанину Стэнли Мэттьюзу, пишет 24 Канал .

Где будут вручать "Золотой мяч" в 2026 году

Вместо французской столицы награда на один год переедет на родину Мэттьюза – в Лондон. Это будет сделано не только в честь 70-летнего юбилея премии, но и в знак памяти об одном из величайших игроков XX века, первом футболисте-рыцаре и "джентльмене игры", который за более 700 матчей не заработал ни одной желтой карты.

С 1956 года Ballon d'Or не вручался в Париже только тогда, когда премия сотрудничала с FIFA – церемонию проводили в Женеве.

Когда состоится определение обладателя "Золотого мяча" – 2026

Согласно действующим правилам премии, она должна вручаться лучшему футболисту не календарного года, а в прошлом сезоне. То есть будет охватывать период по чемпионату мира включительно.

Однако придется иметь терпение: дата церемонии определена 26 октября 2026 года.

Кто фавориты "Золотого мяча"

Мундиаль изрядно спутал все карты: сборная Испании, торжествовавшая на поля США, Канады и Мексики, отличилась именно командной игрой, без внятного лидера.

Несмотря на это, вундеркинд Ламин Ямальс имеет достаточно высокие шансы. Так же у топ-10 есть лучший игрок чемпионата мира Родри и лучший молодой футболист Мундиаля Пау Кубарси.

Главным фаворитом считается Гарри Кейн. Нападающий провел феноменальный сезон в Баварии, а затем помог англичанам завоевать первые медали чемпионата мира с 1966 года, когда они становились победителями Мундиаля. У Кейна за сезон невероятные 73 забитых мяча.

Фавориты "Золотого мяча" (версия издания Goal)

1. Гарри Кейн, Бавария

2. Ламин Ямаль, Барселона

3. Лионель Месси, Интер Майами

4. Майкл Олисе, Бавария

5. Килиан Мбаппе, Реал

6. Родри, Манчестер Сити

7. Усман Дембеле, ПСЖ

8. Эрлинг Голланд, Манчестер Сити

9. Хвича Кварацхелия, ПСЖ

10. Пау Кубарси, Барселона

Кто из украинцев последний раз претендовал на "Золотой мяч"

За всю историю трое украинцев становились обладателями "Золотого мяча" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

С 2006 года, когда последний раз был номинирован Шевченко, единственным украинцем, который попадал в шортлист, был Артем Довбик. Это произошло в 2024 году, после того как нападающий в составе Жироны стал обладателем трофея Пичичи как лучший бомбардир чемпионата Испании.

В конце концов, Довбик занял 29-е место в голосовании.