Финал не имеет значения: ФИФА уже знает обладателя "Золотого мяча" чемпионата мира

Интрига финального матча чемпионата мира-2026 заключается не только в том, кто в итоге поднимет над головой Кубок мира, но и в распределении индивидуальных наград. ФИФА должна определить лучшего бомбардира турнира, а также лучшего игрока и вратаря.

Что касается "Золотой бутсы", то все будет зависеть от Лионеля Месси, которому нужно забить хет-трик, чтобы опередить Килиана Мбаппе. А вот с "Золотым мячом", если верить инсайдерам, все уже было решено еще до финала, пишет 24 Канал.

Кто станет обладателем "Золотого мяча" чемпионата мира

Издание Touchline утверждает, что еще в пятницу состоялось заседание технического комитета ФИФА, посвященное индивидуальным наградам турнира.

Представители руководящего органа мирового футбола якобы уже приняли решение, что Лионель Месси будет признан лучшим игроком чемпионата мира независимо от того, как он выступит в решающем матче и сможет ли Аргентина завоевать трофей.

Выигрывал ли Месси ранее "Золотой мяч" чемпионатов мира

В нынешнем формате "Золотой мяч" чемпионата мира вручают с 1982 года. Его первым обладателем стал итальянец Паоло Росси.

Далеко не всегда награда доставалась именно самому полезному и заметному на поле игроку сборной-победительницы. Например, в 1998 году был отмечен бразилец Роналдо, хотя его команда уступила в финале Франции со счетом 0:3. В 2002 году награду получил Оливер Кан, несмотря на поражение немцев в финале от Бразилии – и это единственный случай, когда приз достался вратарю. В 2006 году "Золотой мяч" присудили Зинедину Зидану, который даже не доиграл решающий матч с итальянцами из-за удаления.

В конце концов, самому Лионелю Месси в 2014 году присудили эту награду, хотя Аргентина тогда уступила немцам в борьбе за трофей. А в 2022 году Лео стал первым и пока единственным в истории футболистом, который дважды признавался лучшим на чемпионатах мира.