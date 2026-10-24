В этом году критерии были обновлены: кому и почему присуждают "Золотой мяч"

26 октября в Лондоне будет объявлен обладатель "Золотого мяча" 2026 года. На эту награду претендуют 30 лучших футболистов мира.

Уже в начале следующей недели, в понедельник, 26 октября, будет объявлено имя нового обладателя "Золотого мяча". В этом материале 24 Канал рассказывает о том, кому именно присуждают эту награду.

Как выбирают обладателя "Золотого мяча"

Обладателя "Золотого мяча" выбирают путем голосования профессиональных журналистов из ведущих стран мира. Именно они оценивают выступления футболистов.

Победителя "Золотого мяча" выбирают журналисты из 100 лучших стран мира по рейтингу ФИФА. Каждую страну представляет один журналист. Однако они не могут указать имя любого футболиста мира. Редакционная коллегия французских изданий France Football и L'Équipe формирует шорт-лист из 30 претендентов на награду.

Каждый журналист выбирает из списка свою пятерку лучших номинантов, присуждая им соответствующее количество баллов в зависимости от места в своем списке. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков в сумме после голосования всех 100 журналистов.

Каковы критерии оценки футболистов

В 2026 году организаторы обновили критерии, которыми должны руководствоваться футболисты, выбирая своего победителя "Золотого мяча". Они должны опираться на 3 основных фактора:

индивидуальные выступления футболиста в решающих матчах;

коллективные достижения и трофеи;

поведение игрока и соблюдение им правил честной игры, как на поле, так и за его пределами.

Появление формулировки "решающие матчи" и является главным изменением. Поскольку теперь нужно учитывать именно то, как игрок выступает в действительно важных поединках.

Что известно о церемонии вручения "Золотого мяча" 2026

В этом году церемония награждения "Золотым мячом" состоится не, как обычно, в Париже, а в Лондоне. Это связано с тем, что в этом году трофей отмечает свой 70-летний юбилей. Его первым обладателем был англичанин Стэнли Мэттьюз.

Церемония состоится в лондонском театре "Палладиум". Мероприятие начнется в 22:00 по киевскому времени. Сама церемония продлится примерно 2 часа.