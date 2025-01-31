"Бокс – один из моих сильнейших навыков": чемпион UFC выразил желание драться с Усиком

Александр Усик после двух побед над Тайсоном Фьюри стал безапелляционным королем супертяжелой весовой категории. Пока что он не определился со своим будущим соперником и этим пытаются воспользоваться немало бойцов.

О желании выйти в ринг с украинцем уже высказывалось немало боксеров хевивейта и крузервейта. К ним теперь добавился и чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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Смелое заявление

Бразильский боец рассказал, что был бы очень заинтересован в таком поединке. Он считает, что имеет навыки, которыми бы мог удивить Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAXXSON PODKAST.

Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом – с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Бокс – один из моих самых сильных навыков,

– сказал Перейра.

Перейра выразил желание драться с Усиком: смотрите видео

Отметим, что Алекс Перейра в ММА провел 14 боев, в которых одержал 12 побед. Свой следующий поединок он проведет 8 марта против Магомеда Анкалаева (19-1-1) на UFC 313.