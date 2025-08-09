Дикий інцидент трапився на весіллі, куди запросили президента алтайської федерації ММА Олексія Калбукова. Урочистий захід довелося достроково завершити через вбивство поважного гостя.

Президента алтайської федерації змішаних єдиноборств (ММА) Олексія Калбукова вбили на весіллі. Інцидент трапився 7 серпня у селі Тюнгур Республіки Алтай, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вбивство президента ММА Алтаю?

За інформацією джерела, на весіллі Олексій Калбуков не сподобався 74-річному чоловіку. У самий розпал свята, приблизно о 21:00, п'яний пенсіонер підійшов до президента місцевої федерації ММА та без жодних пояснень завдав йому удару ножем у груди.

Калбуков стік кров'ю прямо за святковим столом. Медики, які прибули на місце події, констатували його смерть. Підозрюваного по гарячих слідах затримали та помістили під варту. У нього вилучили знаряддя вбивства.

За що пенсіонер зарізав Калбукова – залишається загадкою. Вважається, що чоловік міг відчувати особисту ворожість до загиблого.

Про вбитого Олексія Калбукова відомо, що він був засновником бійцівського клубу "АК-КЕМ" та очолював місцеву федерацію ММА.

Раніше повідомлялося про зірку UFC Джона Джонса, який прилетів до Москви на запрошення посіпаки Путіна Умара Кремльова. Американець відвідав Росію під час масованих атак по Києву та інших українських містах.