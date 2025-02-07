Вже за тиждень, 14 лютого, український боксер Денис Берінчик проведе свій 20-ий бій на професійному рівні. Уродженець Луганщини зустрінеться в Нью-Йорку із американцем Кейшоном Девісом, повідомляє 24 Канал.

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Непереможний

Свою професійну кар'єру Денис розпочав у 2015 році та виграв кожен зі своїх 19-ти боїв. Перед цим українець встиг стати віцечемпіоном світу серед аматорів, а також виграти "срібло" на Олімпіаді-2012.

Дебют українця стався 29 серпня 2015 року у київському Палаці спорту. Суперником став Тарік Мадні з Бельгіїі. Він протримався чотири з шести раундів та знявся з поєдинку.

Відео бою Берінчика та Мадні:

Вже за три місяці, 14 листопада, Денис оформив свій перший технічний нокаут. У Броварах він достроково переміг нідерландця Інносента Аніанву в останньому раунді.

Огляд бою Берінчик – Аніанву (з 04:14):

Взагалі Берінчик довгий час був "домашнім" боксером. До початку повномасштабної війни він провів 16 боїв на рівні профі, 15 з яких – в Києві чи області.

Свій перший пояс Берінчик завоював у восьмому для себе бою. У грудні 2017-го в Броварах він зустрівся із філіппінцем Алланом Вллеспіном та ефектно нокаутував його у шостому раунді.

Відео нокауту Валлеспіна від Берінчика:

Це принесло йому титул WBO Oriental у легкій вазі. Пізніше українець захистив його в бою проти Хосе Луїса Прієто, а у грудні 2018-го технічним нокаутом здолав ще одного філіппінця Росекі Крістобаля та виграв пояс WBO International.

Як Берінчик розібрався із Крістобалем:

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Цей трофей Денису довелось захищати аж вісім разів, але всі вони були успішними для українця. Втім нокаут був лише один, і то технічний проти Хосе Санчеса у 2021-му.

Перемога Дениса Берінчика на Хосе Санчесом:

Того ж року в грудні Берінчик зустрівся із росіянином Ісою Чанієвим. Бій у Броварах тривав всі 12 раундів та завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів.

Відеоогляд бою Берінчик – Чанієв:

Після початку повномасштабної війни Денис провів три поєдинки у трьох різних країнах. Боксер відновив кар'єру у грудні 2022-го та в Лондоні досвідченого француза Івана Менді.

Як Берінчик впорався із Менді:

Окрім захисту свого пояса, Берінчик ще і здобув звання чемпіона EBU в легкій вазі. Ці нагороди він захистив у серпні 2023-го в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Тоді Денис не залишив шансів шведу Ентоні Їгіту, хоч і виграв за рішенням суддів.

Відео бою Берінчик – Їгіт:

Свій останній поки бій Берінчик провів у травні 2024 року в Сан-Дієго. Українець став претендентом на чемпіонський пояс WBO, який розігрувався у поєдинку з Емануелем Наваррете. Експерти прогнозували впевнену перемогу мексиканцю.

Але Берінчик зміг поставити на місце усіх критиків. За підсумком 12-ти раундів українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Що цікаво, це був перший випадок такої перемоги Дениса. Раніше він тріумфував або достроково, або одностайним рішенням.

Відео перемоги Берінчика над Наваррете:

Цей успіх приніс нашому боксеру титул чемпіонський титул WBO. Саме його він і буде захищати 14 лютого в поєдинку проти Кейшона Девіса. Суперник відносно молодий (25 років) та доволі успішний – 12 перемог у 12-ти боях, з них 8 – нокаутом.

Результати всіх боїв Дениса Берінчика: