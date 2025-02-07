Вже за тиждень, 14 лютого, український боксер Денис Берінчик проведе свій 20-ий бій на професійному рівні. Уродженець Луганщини зустрінеться в Нью-Йорку із американцем Кейшоном Девісом, повідомляє 24 Канал.

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Непереможний

Свою професійну кар'єру Денис розпочав у 2015 році та виграв кожен зі своїх 19-ти боїв. Перед цим українець встиг стати віцечемпіоном світу серед аматорів, а також виграти "срібло" на Олімпіаді-2012.

Дебют українця стався 29 серпня 2015 року у київському Палаці спорту. Суперником став Тарік Мадні з Бельгіїі. Він протримався чотири з шести раундів та знявся з поєдинку.

Відео бою Берінчика та Мадні:

Вже за три місяці, 14 листопада, Денис оформив свій перший технічний нокаут. У Броварах він достроково переміг нідерландця Інносента Аніанву в останньому раунді.

Огляд бою Берінчик – Аніанву (з 04:14):

Взагалі Берінчик довгий час був "домашнім" боксером. До початку повномасштабної війни він провів 16 боїв на рівні профі, 15 з яких – в Києві чи області.

Свій перший пояс Берінчик завоював у восьмому для себе бою. У грудні 2017-го в Броварах він зустрівся із філіппінцем Алланом Вллеспіном та ефектно нокаутував його у шостому раунді.

Відео нокауту Валлеспіна від Берінчика:

Це принесло йому титул WBO Oriental у легкій вазі. Пізніше українець захистив його в бою проти Хосе Луїса Прієто, а у грудні 2018-го технічним нокаутом здолав ще одного філіппінця Росекі Крістобаля та виграв пояс WBO International.

Як Берінчик розібрався із Крістобалем:

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Цей трофей Денису довелось захищати аж вісім разів, але всі вони були успішними для українця. Втім нокаут був лише один, і то технічний проти Хосе Санчеса у 2021-му.

Перемога Дениса Берінчика на Хосе Санчесом:

Того ж року в грудні Берінчик зустрівся із росіянином Ісою Чанієвим. Бій у Броварах тривав всі 12 раундів та завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів.

Відеоогляд бою Берінчик – Чанієв:

Після початку повномасштабної війни Денис провів три поєдинки у трьох різних країнах. Боксер відновив кар'єру у грудні 2022-го та в Лондоні досвідченого француза Івана Менді.

Як Берінчик впорався із Менді:

Окрім захисту свого пояса, Берінчик ще і здобув звання чемпіона EBU в легкій вазі. Ці нагороди він захистив у серпні 2023-го в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Тоді Денис не залишив шансів шведу Ентоні Їгіту, хоч і виграв за рішенням суддів.

Відео бою Берінчик – Їгіт:

Свій останній поки бій Берінчик провів у травні 2024 року в Сан-Дієго. Українець став претендентом на чемпіонський пояс WBO, який розігрувався у поєдинку з Емануелем Наваррете. Експерти прогнозували впевнену перемогу мексиканцю.

Але Берінчик зміг поставити на місце усіх критиків. За підсумком 12-ти раундів українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Що цікаво, це був перший випадок такої перемоги Дениса. Раніше він тріумфував або достроково, або одностайним рішенням.

Відео перемоги Берінчика над Наваррете:

Цей успіх приніс нашому боксеру титул чемпіонський титул WBO. Саме його він і буде захищати 14 лютого в поєдинку проти Кейшона Девіса. Суперник відносно молодий (25 років) та доволі успішний – 12 перемог у 12-ти боях, з них 8 – нокаутом.

Результати всіх боїв Дениса Берінчика:

ДАТА МІСЦЕ СУПЕРНИК РАУНДИ РЕЗУЛЬТАТ
29.08.2015 Київ Тарік Мадні (Бельгія) 4 (6) відмова
14.11.2015 Бровари Інносент Аніанву (Нідерланди) 6 (6) технічний нокаут
12.12.2015 Київ Дьйордь Міжей (Угорщина) 6 одностайне рішення
23.04.2016 Київ Еміліано Мартін Гарсія (Аргентина) 4 (6) технічний нокаут
12.11.2016 Бровари Хуан Окура (Мексика) 8 одностайне рішення
10.06.2017 Будапешт Лоренцо Парра (Венесуела) 8 одностайне рішення
16.09.2017 Київ Ісмаель Гарсія (Венесуела) 6 (8) технічний нокаут
16.12.2017 Бровари Аллан Валлеспін (Філіппіни) 6 (10) нокаут
23.06.2018 Київ Хосе Луїс Прієто (Колумбія) 6 (10) відмова
22.12.2018 Бровари Росекі Крістобаль (Філіппіни) 7 (12) технічний нокаут
20.04.2019 Київ Ніхіто Аракава (Японія) 12 одностайне рішення
05.10.2019 Бровари Патрісіу Лопес Морено (Мексика) 12 одностайне рішення
22.02.2020 Бровари Ектор Сармієнто (Аргентина) 12 одностайне рішення
08.10.2020 Лісники Віорел Сіміон (Румунія) 7 (10) відмова
21.03.2021 Бровари Хосе Санчес (США) 3 (12) технічний нокаут
19.12.2021 Бровари Іса Чанієв (Росія) 12 одностайне рішення
03.12.2022 Лондон Іван Менді (Франція) 12 одностайне рішення
26.08.2023 Вроцлав Ентоні Їгіт (Швеція) 12 одностайне рішення
18.05.2024 Сан-Дієго Емануель Наваррете (Мексика) 12 роздільне рішення