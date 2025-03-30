Легендарна біатлоністка у 42 роки двічі перемогла у місцевому чемпіонаті

Фінська біатлоністка Кайса Макарайнен відзначилась чудовим досягненням у місцевому чемпіонаті. Вона здобула дві золоті медалі.

Ще у 2024 році Кайса Макарайнен відновила кар'єру для участі у чемпіонаті Фінляндії. На той момент спортсменці був 41 рік.

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Неймовірне досягнення легенди

Спочатку Макарайнен стала переможницею у жіночій естафеті. Попри те, що її партнерки по команді двічі ходили на коло штрафу та використали 13 додаткових патронів, вона виборола для своєї команди золоту медаль, випередивши суперниць на 2,6 секунди, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Потім фінська біатлоністка здобула "золото" у спринті. Вона не зробила жодної хиби.

Сама спортсменка зазначила, що індивідуальний виступ був важчим, ніж естафета.

Довідка. Кайса Макарайнен є триразовою володаркою Великого кришталевого глобуса. За 16 сезонів на рівні Кубка світу вона здобула 27 золотих медалей в особистих гонках і загалом 85 підіймалась на подіум.

Нагадаємо, що спортсменка завершила кар'єру у 2020 році.