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Новини Спорту
Внаслідок атаки на Київ загинув учень по додзе та IT-фахівець Віталій Рабощук
Політика та новий вид спорту: чим займається Жан Беленюк після закінчення кар'єри
Вдарив по сідницях: легенда НБА знявся в ролику українського блогера
Як би завершився бій Кличко – Усик: прогноз від ШІ на зустріч двох епох
УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Помер 6-річний син футболіста Баварії
Клуби з Англії та Іспанії проявляють інтерес до футболіста збірної України
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати матчів першого туру УПЛ-2025/2026
Вболівальники у Белграді ображали український клуб: відео ганебної поведінки
Аргентинський форвард забив шикарний гол у стилі ван Бастена: ефектне відео
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1 серп
18:00
Політика та новий вид спорту: чим займається Жан Беленюк після закінчення кар'єри
Жан Беленюк – титулований колишній боєць греко-римської боротьби. У своїй кар'єрі Беленюк зібрав увесь комплект олімпійських нагород та після "бронзи" Парижа-2024 залишив борцівки на килимі.
1 серп
17:00
Як би завершився бій Кличко – Усик: прогноз від ШІ на зустріч двох епох
1 серп
14:30
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати матчів першого туру УПЛ-2025/2026
МАТЧ-ЦЕНТР
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п'ятниця, 1 серпня 2025
Колос
2:1
Кривбас
Рух
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1:1
СК Полтава
УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
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Як би завершився бій Кличко – Усик: прогноз від ШІ на зустріч двох епох
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УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Помер 6-річний син футболіста Баварії
Клуби з Англії та Іспанії проявляють інтерес до футболіста збірної України
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати матчів першого туру УПЛ-2025/2026
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