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1 серп
18:00

Політика та новий вид спорту: чим займається Жан Беленюк після закінчення кар'єри

Жан Беленюк – титулований колишній боєць греко-римської боротьби. У своїй кар'єрі Беленюк зібрав увесь комплект олімпійських нагород та після "бронзи" Парижа-2024 залишив борцівки на килимі.
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