Олександр Олійникова висловилася щодо російських і білоруських гравців на змаганнях, зокрема на Australian Open. Про це повідомляє французьке видання L`Equipe.

Що Олійникова сказала про росіян та білорусів?

За словами тенісистки її дуже боляче та вона вважає це величезною проблемою. Спортсменка зазначила, що те, що росіяни та білоруси виступають на турнірах є неприйнятним, адже їх мали відсторонити, як в інших видах спорту.

Олійникова заявила, що дехто хоче вдати, що усі вони просто тенісисти, тоді як багато хто з них підтримує диктаторські режими у своїх країнах, і це легко довести. За її словами, це люди, які мають вплив і гроші та використовують свої образи, аби виправдати агресію проти України.

Вони мають голос. Вони не лише мовчать — багато хто підтримує Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, через яких вибухи трусять мою квартиру в Києві. Це несправедливо. Через них мій народ страждає,

– сказала Олійникова.

Окрім того, українка наголосила, що нейтральні тенісисти фінансують війну та підтримують пропаганду. Також Олійникова підкреслила, що через їхні дії гинуть мирні жителі, зокрема жінки та діти.

Також спортсменка навела приклади, як нейтральні тенісисти взаємодіють зі своєю владою та підтримують її.

Наприклад, про першу ракетку світу — Аріну Соболенко. Ви знали, що у 2020 році вона підписала лист підтримки Лукашенка? Під час протестів у Білорусі, коли людей били на вулицях за вимоги демократії, вона заявила, що Лукашенко — її президент,

– розповіла українка.

Олійникова пригадала, як росіянка Діана Шнайдер отримала нагороду від Володимира Путіна, а також заявила, що рада отримати відзнаку від свого президента. Також тенісистка навела приклад, що деякі спортсмени беруть участь у турнірах "Газпрому", який є головним спонсором війни в Україні.

Там грав Данило Медведєв та багато інших. А я в цей час прокидалася від вибухів. Ви вважаєте це нормальним?,

– резюмувала Олександра.

Нагадаємо, що раніше Олійникова прийшла на пресконференцію після матчу проти Медісон Кіз на Australian Open у футболі із закликом допомогти Україні, повідомляє Associated Press.

"Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських жінок і дітей, але я не можу говорити про це тут", – йдеться у написі на футболці.

Олійникова вийшла у футболці із закликом допомогти Україні / Скриншот з відео

Що відомо про Олійникову?