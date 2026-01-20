Для українки це був дебютний поєдинок в основній сітці на турнірах серії Grand Slam. Їй протистояла чинна переможниця змагань, яка минулого року у фіналі здолала Арину Сабалєнко, інформує 24 Канал.
Як минув матч Олійникова – Кіз?
Олександра мала статус явного андердога, проте з перших розіграшів почала дивувати глядачів. Вона одразу ж заробила потрійний брейк-пойнт і не тільки зробила брейк, а видала серію з чотирьох виграних геймів.
Після цього американка ввімкнулася на повну та відіграла несподіваний гандикап. Кіз повела з рахунком 5:4, але Олійникова не здавалася та навіть вийшла вперед з брейком.
Медісон його відіграла й доля партії вирішувалася на тай-брейку. Там українка знову вирвалася вперед 4:0, але й цього разу не змогла довести свою перевагу до підсумкової перемоги.
Вона мала два сетболи, але не реалізувала їх. Врешті-решт американська тенісистка перемогла з рахунком 8:6.
На жаль, у другому сеті рівної боротьби вже не було. Кіз закрила його з рахунком 6:1 і пробилася до наступної стадії турніру.
Медісон Кіз – Олександра Олійникова 2:0 (7:6, 6:1)
Під час флешінтерв'ю Кіз похвалила українську тенісистку. Вона відзначила сильні сторони Олійникової, яка дала на корті справжній бій.
Моя сьогоднішня суперниця була неймовірною. Вона дуже добре почала гру, вона чудова й безумовно, ускладнила мені завдання… Це не типовий стиль, який можна побачити кожного дня, що, на мій погляд, робить гру трішечки складнішою, але саме зміни темпу з високими м’ячами та зрізом, а також вона дуже швидка та встигала до багатьох м’ячів. Тож сьогодні мені дійсно довелося попрацювати на іншій стороні сітки,
– заявила Медісон.
Дивіться відеоогляд матчу Кіз – Олійникова
Важливий меседж від Олійникової після гри
А вже після поєдинку Олександра продемонструвала свою громадянську позицію. Оскільки на турнірі заборонено обговорювати чимало тем, вона прийшла на пресконференцію у спеціальній футболці.
На ній були нанесені слова, які залишили важливий меседж і нагадали тенісній спільноті, що спорт – не поза політикою: "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити".
Пресконференція Олійникової після матчу: дивіться відео
Хто така Олександра Олійникова?
Українська тенісистка у 2011 році вимушено опинилася в еміграції через переслідування її батька владою Януковича, що змусило родину переїхати до Хорватії, аби врятувати бізнес та уникнути рекету.
Вона розвивала тенісну кар'єру за кордоном, але завжди відчувала себе українкою, тому на змаганнях представляє саме нашу країну.
За проукраїнську позицію неодноразово зіштовхувалася з санкціями. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Олександра грала у формі з написом сайту _drones4ua.org, який вона створила з декількома іншими тенісистками для збору коштів на дрони. Це не подобалося організаторам і вони забороняли так робити.
Батько Олійникової є її менеджером, але наразі служить у лавах ЗСУ та не може підтримати доньку на змаганнях. Одного разу WTA навіть оштрафувала Олександру та забрала рейтингові очки через те, що тато не зміг вчасно внести зміни в заявку на турнір, оскільки був на фронті.
Українка часто не підбирає слів і називає усе своїми іменами. Вона заявляла, що не збирається фотографуватись з "російськими фашистами" та називала суперниць з Росії "біооб’єктами та істотами", які підтримують війну та геноцид.
Наразі вона посідає 92 місце у світовому рейтингу.