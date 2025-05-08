На минулому тижні Олександра Олійникова здобула перемогу на турнірі ITF W35 в Санта-Маргеріта-ді-Пула в Італії. Проте WTA вирішила оштрафувати українку та забрати рейтингові очки, пише 24 Канал з посиланням на Великий Теніс України.

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За що WTA застосувала санкції проти української тенісистки

Про несправедливі санкції до Олександри розповів її батько Денис Олійников. Наразі він служить у Збройних силах України та одночасно є менеджером доньки.

Річ у тім, що Олександра була заявлена на турнір WTA 125 у французькому Сен-Мало, який проходив паралельно. Українка перебувала в альтернативному списку та навіть не потрапляла до кваліфікації. Проте перед самим турніром учасниці почали масово зніматися.

WTA надіслала електронного листа Денису Олійникову для підтвердження або зняття з турніру. Однак у цей час батько Олександри був на бойовому завданні та не зміг вчасно відповісти. Згодом Олійников написав у WTA листа, де пояснив пізнє зняття з турніру. Тим більше, що спортсмени мають право на три таких дії без штрафних санкцій. Однак відповідь організації була невтішною.

Виявилося, що десь у правилах WTA дуже маленьким шрифтом зазначено, що якщо гравець увійшов у кваліфікацію турніру WTA 125 і знімається, то він не має права грати турнір ITF того ж тижня. Покарання: грошовий штраф і зняття всіх очок за турнір,

– розповів Олійников.

Він попросив асоціацію про "одноразову амністію", погодившись сплати штраф, щоб залишити зароблені очки. Проте WTA не змінила своє рішення.

Олександра Олійникова разом з батьком / фото з інстаграму тенісистки

На думку Дениса Олійникова, таке рішення є упередженим, адже не захищає інтереси українців, які потерпають від військової агресії Росії.

Раніше українська тенісистка Леся Цуренко звинуватила WTA у "моральному насильстві". Вона подала в суд на керівництво організації.