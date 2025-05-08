Александра Еала (Філіппіни) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (0:6, 1:6)

В італійському Римі стартував тенісний турнір для жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць на змагання приїхали і троє українок, повідомляє 24 Канал.

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Топова Марта

Еліна Світоліна напряму потрапила у другий раунд, тоді як Марта Костюк та Даяна Ястремська почали свій шлях з першого. Киянці випала в суперниці філіппінка Александра Еала, 70-ий номер рейтингу WTA.

Марта вважалась фавориткою в парі, але українці вдалось навіть перевершити очікування. Українка впоралась із суперницею всього за годину, а перший сет взагалі взяла "під нуль".

Не змогла Еала нічого протиставити українці і в другому сеті. Александра виграла лише один гейм та без шансів залишила турнір. У другому колі Костюк зіграє проти 15-го номера світового рейтингу Дар'ї Касаткіної.

Відеоогляд матчу Александра Еала – Марта Костюк:

Дівчина є уродженкою Росії, але з минулого року представляє Австралію. А ось Даяна Ястремська завершила свій шлях вже у першому раунді в бою проти іншої росіянки Анастасії Потапової.

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Одеситка потужно стартувала та взяла перший сет з рахунком 6:2. У другому Ястремська першою оформила брейк, але не захистила його та поступилась на тайбрейку. Зрештою і у третьому сеті Потапова першої віддала гейм на своїй подачі, але змогла здійснити камбек (6:3).