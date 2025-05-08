Александра Эала (Филиппины) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (0:6, 1:6)

В итальянском Риме стартовал теннисный турнир для женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц на соревнования приехали и трое украинок, сообщает 24 Канал.

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Топовая Марта

Элина Свитолина напрямую попала во второй раунд, тогда как Марта Костюк и Даяна Ястремская начали свой путь с первого. Киевлянке выпала в соперницы филиппинка Александра Эала, 70-й номер рейтинга WTA.

Марта считалась фавориткой в паре, но украинке удалось даже превзойти ожидания. Украинка справилась с соперницей всего за час, а первый сет вообще взяла "под ноль".

Не смогла Эала ничего противопоставить украинке и во втором сете. Александра выиграла лишь один гейм и без шансов покинула турнир. Во втором круге Костюк сыграет против 15-го номера мирового рейтинга Дарьи Касаткиной.

Видеообзор матча Александра Эала – Марта Костюк:

Девушка является уроженкой России, но с прошлого года представляет Австралию. А вот Даяна Ястремская завершила свой путь уже в первом раунде в бою против другой россиянки Анастасии Потаповой.

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Одесситка мощно стартовала и взяла первый сет со счетом 6:2. Во втором Ястремская первой оформила брейк, но не защитила его и уступила на тай-брейке. В конце концов и в третьем сете Потапова первой отдала гейм на своей подаче, но смогла осуществить камбэк (6:3).