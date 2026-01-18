Причиною дострокового завершення виступів в Австралії стала травма. Тепер невідомо, коли українка зможе повернутися на корт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Костюк.

Чому Марта Костюк більше не зіграє на Australian Open?

Після прикрої поразки у першому колі одиночного розряду від Ельзи Жакемо з рахунком 7:6, 6:7, 6:7 (це був перший жіночий матч з трьома тайбрейками в історії турніру, за інформацією офіційного сайту) Марта написала, що її участь у парній сітці разом з румункою Єленою-Габріелою Русе, на жаль, скасовується через розрив зв'язки.

Ще під час матчу у третьому сеті Костюк взяла медичний тайм-аут, але згодом змогла продовжити гру. Проте обстеження гомілкостопу показало, що українці не вдалося уникнути досить серйозного ушкодження.

Що Марта Костюк сказала про майбутні виступи?

Марта зазначила, що їй прикро, адже Australian Open завжди був одним із її улюблених турнірів.

Тепер українка зосередиться на відновленні. Вона сподівається повернутися на корт якомога скоріше і обіцяє зробити для цього все можливе.

Розрив зв'язки може потребувати від кількох тижнів до місяців реабілітації. У соцмережах припускають, що Костюк може пропустити серію близькосхідних хардових змагань і заявитися вже на американські елітні турніри в Індіан-Веллсі та Маямі.

Як Марта Костюк виступала цього року?