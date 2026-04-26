Український теніс отримав гучний тріумф на престижному турнірі в Іспанії. Киянка Марта Костюк видала один із найкращих матчів у сезоні проти представниці США, передає 24 Канал.
Як Костюк здолала Пегулу?
Друга ракетка України Марта Костюк (№23 WTA) несподівано впевнено здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. Поєдинок завершився у двох сетах – 6:1, 6:4.
Українка буквально знищила суперницю в першій партії, двічі зробивши брейк і не віддавши жодного шансу на своїй подачі. У другому сеті боротьба була щільнішою, але Костюк зберегла контроль і довела матч до перемоги без тай-брейку.
Загалом зустріч тривала лише 1 годину 14 хвилин – показник повної домінації українки на корті.
Історичний ривок і новий виклик
Ця перемога стала вже п’ятою у кар'єрі Костюк над суперницями з топ-5 світового рейтингу. Крім того, це її 13-й тріумф над гравчинями топ-10 і четвертий у поточному сезоні.
Завдяки цьому успіху українка пробилася до 1/8 фіналу турніру в Мадриді, де зіграє проти ще однієї американки – Кеті Макнеллі.
Наразі Костюк залишається єдиною представницею України, яка продовжує боротьбу на цьому престижному турнірі.
Як Костюк виступає у 2026 році?
- Поточний рік Марта почала з виходу в фінал на змаганні WTA500 у Брісбені. Тоді Костюк поступилась у вирішальному матчі першій ракетці світу Аріні Сабаленко (4:6, 3:6).
- Після того фіналу Марта не надто вражала. На Australian Open вона сенсаційно вилетіла вже в першому колі гри з француженкою Ельз Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- На турнірі WTA у Мадриді українка встановила особистий рекорд за кількістю безпрограшних матчів – після перемоги над Пегулою їх сім.