Друга ракетка України Марта Костюк поділилася емоціями від тренування в Києві під час сирен та вибухів. За її словами, побачене змусило інакше поглянути на реалії життя українців під час війни, пише billiejeankingcup.com.

Що розповіла Костюк?

23-річна киянка зазначила, що вперше після початку повномасштабної війни тренувалася вдома у звичних умовах – але під звуки повітряної тривоги. Під час заняття вона чула вибухи вдалині, однак тренування не зупинила.

Костюк зізналася, що почувалася напружено і не розуміла, як правильно реагувати. Вона уважно спостерігала за людьми навколо, щоб зрозуміти їхню поведінку у такій ситуації.

Реакція українців її вразила

Особливо спортсменку здивував спокій оточуючих – навіть дітей. За її словами, вони сприймали небезпеку як буденність і не панікували, попри звуки дронів і ракет.

Тенісистка зазначила, що для неї це був дуже незвичний і тривожний досвід, який вона не хотіла б пережити знову. Водночас Костюк підкреслила: для мільйонів українців це вже стало частиною щоденного життя.

