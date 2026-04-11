Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями от тренировки в Киеве во время сирен и взрывов. По ее словам, увиденное заставило иначе взглянуть на реалии жизни украинцев во время войны, пишет billiejeankingcup.com.

Что рассказала Костюк?

23-летняя киевлянка отметила, что впервые после начала полномасштабной войны тренировалась дома в привычных условиях – но под звуки воздушной тревоги. Во время занятия она слышала взрывы вдали, однако тренировку не остановила.

Костюк призналась, что чувствовала себя напряженно и не понимала, как правильно реагировать. Она внимательно наблюдала за людьми вокруг, чтобы понять их поведение в такой ситуации.

Реакция украинцев ее поразила

Особенно спортсменку удивило спокойствие окружающих – даже детей. По ее словам, они воспринимали опасность как обыденность и не паниковали, несмотря на звуки дронов и ракет.

Теннисистка отметила, что для нее это был очень необычный и тревожный опыт, который она не хотела бы пережить снова. В то же время Костюк подчеркнула: для миллионов украинцев это уже стало частью повседневной жизни.

